Ters Akıntıya Kapılan 2. Asker Kardeş De Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Akyaka ilçesinde Denizli ve Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uzman çavuş ve astsubay iki kardeş geçtiğimiz 6 Temmuz'da...

Muğla'nın Akyaka ilçesinde Denizli ve Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uzman çavuş ve astsubay iki kardeş geçtiğimiz 6 Temmuz'da girdikleri denizde ters akıntıya kapılmış, birisi hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Astsubay Çavuş Hasan Hüseyin Çıldır da 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Temmuz'da Muğla Yatağan Bozüyük Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Çavuş Hasan Hüseyin Çıldır (27) ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mesut Çıldır (26) tatil için Akyaka ilçesine geldiler. İki kardeş akşam saatlerinde serinlemek için Azmak ile denizin kesiştiği bölgede yüzerken, ters akıntıya kapıldılar. Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşması üzerine her iki kardeş de sudan çıkarıldı. Kardeşlerden biri ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğeri de Muğla'daki Özel Yücelen Hastanesine sevk edildi. Marmaris'teki hastaneye kaldırılan Mesut Çıldır yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Mesut Çıldır, Denizli'de toprağa verilirken, Muğla Özel Yücelen Hastanesine ambulans ile sevk edilen Hasan Hüseyin Çıldır ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hasan Hüseyin Çıldır da hayatını kaybetti.