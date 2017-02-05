Ters Dönen Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye İlçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Selimiye Caddesinde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AV 054 plakalı araç takla attı. Ters dönen araçta sıkışan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtardı. Ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan ağır yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin sürücüye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı öğrenildi.

Polis, aşırı hız nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.