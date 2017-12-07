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Ters Şeritte Ölüm

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Ters Şeritte Ölüm
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 03:00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi girişinde meydana geldi. 46 yaşındaki Murat K, 16 RAE 41 plakalı hafif ticari araçla Yeniköy kavşağından ters şeride girerek Yalova istikametine doğru seyretmeye başladı. Murat K'nin kullandığı hafif ticari araç Serkan Aktaş (35) idaresindeki 16 VR 410 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan hafif ticari araç emniyet şeridinde durabildi. Sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K. kurtarılamadı. Kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, tır şoförü gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İki çocuk babası Murat K'nin oğlunun asker olduğu öğrenildi.

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