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Ters Yönde İlerleyen Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Ölü

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Ters Yönde İlerleyen Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Ölü
Kayseri-Sivas karayolunun 42. kilometresinde meydana gelen kazada, ters yönde giden motosiklet kamyon ile çarpıştı.

Kayseri-Sivas karayolunun 42. kilometresinde meydana gelen kazada, ters yönde giden motosiklet kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet üzerindeki bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolunun 42. kilometresinde meydana gelen kazada, G.S.'nin kullandığı 58 ES 358 plakalı kamyonun kavşaktan döndüğü sırada ters yönde seyreden motosiklet ile çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada motosiklet üzerinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi.

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