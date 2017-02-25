Terzioğlu, Mobil Dünya Kongresi’nde Geleceğin Teknolojilerini Anlatacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 27 Şubat Pazartesi günü "İnovasyon için Mobil Teknolojiler" konulu panelde bakanlara, hükümet yetkililerine ve düzenleyici...

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 27 Şubat Pazartesi günü "İnovasyon için Mobil Teknolojiler" konulu panelde bakanlara, hükümet yetkililerine ve düzenleyici kurumların temsilcilerine geleceğin teknolojilerini anlatacak

Mobil dünyanın en önemli buluşması olan Barselona'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 27 Şubat'ta başlıyor. 2 Mart'a kadar devam edecek olan kongrenin tamamında aktif katılım gösteren Turkcell, Türkiye'den dünyaya açılan teknolojileri bu önemli organizasyonda dünyayla paylaşacak. Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 27 Şubat Pazartesi günü "İnovasyon için Mobil Teknolojiler" konulu panelde bakanlara, hükümet yetkililerine ve düzenleyici kurumların temsilcilerine geleceğin teknolojilerini anlatacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Terzioğlu, Turkcell'in Merhaba Umut, Hayal Ortağım, WeWALK gibi ürünleri başta olmak üzere teknolojinin doğru kullanıldığında insani durumlarda ne kadar faydalı olduğunun üzerinde duracak. Özellikle ihtiyaç sahibi grupları hayata bağlamak ve verimliliklerini arttırmak için geliştirilen teknolojilerin yanı sıra, gelecekte 5G ile hayatımıza girecek, suni zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik gibi teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren inovatif gelişmeleri yetkililerle paylaşacak.

Turkcell, Glomo Awards'ta 5 dalda aday

Turkcell, ilk günden itibaren de GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında organize edilen Glomo Awards'tan finale kaldığı beş dalda ödül bekliyor. Turkcell Akademi Kurumsal LMS ile "Bütünleşik Yaşam Ödülleri" kategorisinde "Eğitim ve Öğrenim Alanında En İyi Mobil Yenilik" ödülüne aday. Kurumsal LMS şirketlere hizmet vermek üzere tasarlandı. Bu kapsamda firma çalışanlarıyla ilgili gelişim ihtiyaçlarını tek platform üstünden yapabiliyor.

Turkcell tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen ve çok kısa bir sürede bir anlık mesajlaşma uygulamasından bir içerik platformuna dönüşen BiP de "En İyi Bütünleşik Yaşam Mobil Uygulaması" kategorisinde finale kalan adaylar arasında. "En Yenilikçi Mobil Uygulama" dalında ise Turkcell, kendi geliştirdiği ve aramaların tek ekran üzerinden yönetilmesini sağlayan Upcall uygulamasıyla aday. Suriyeli mültecilerin adaptasyon ve entegrasyonuna destek olmak amacıyla geliştirilen Merhaba Umut mobil uygulamasıyla "Ekonomik ve Sosyal Gelişim" kategorisinde "Olağanüstü Durumlar veya İnsani Yardım Amaçlı Geliştirilmiş En İyi Mobil Uygulama" ödülünde finalde yarışıyor. Geliştirilmesine Turkcell, Vestel ve YGA'nın ortak katkıda bulunduğu akıllı baston WeWALK ise "En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji" dalında güçlü finalistler arasında. Görme engellilerin göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak uyarıda bulunan en teknolojik baston WeWALK, aynı zamanda Turkcell'in sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarını sağlayan Hayal Ortağım mobil uygulamasına da dahil edildi.