Tes-iş Sendikası Van Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığının 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığının 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen kongre, divanın oluşturulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, selamlama konuşması yaptı. İşçinin güvencesi olan kıdem tazminatının tartışmaya açılmasını anlamsız bulduklarını belirten Balandı, "Kıdem tazminatında fon yerine, mevcut sistemde bu haktan herkesin faydalanmasını sağlayacak değişiklikler yapılması gerekmektedir. Örneğin, bir yıldan az çalışanlar da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde kıdem tazminatını alamayanların bu haktan faydalanmalarını sağlayacak değişiklikler yapılabilir. Ancak, çalışanların yıllardır döktüğü alın terinin karşılığı olan kıdemde geri-gidiş hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

"Trump'ın kararını kınıyoruz"

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına sert tepki göstererek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları hep birlikte görüyoruz. Mevcut sıkıntılar yetmiyormuş gibi yeni bir sıkıntıyla da karşı karşıyayız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesiyle yeni bir travma başlattı. Buna ne gerek vardı. Trump, çok mu ileri zekalı? Anlamakta güçlük çekiyorum. Dünyayı içinde bulunduğu sıkıntıları bir kat daha artıracak sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Bunları kınıyoruz" diye konuştu.

"Gelin hep birlikte taşeron meselesine son verelim"

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bundan iki yıl öncesinde Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık döneminde başlayan 720 bin kişinin kadroya geçeceği söylemiyle başlayan sürecin sonuna geldik. Bu sürecin buraya gelmesine vesile olan Türk-İş'tir. Bu konuda eylemler yapan, mitingler düzenleyen, sempozyumlar gerçekleştiren kurum Türk-İş'tir. Herkesin kadroya geçeceği söylemi maalesef beklentimize cevap vermemiştir. Henüz nihai sonuca ermemiş olmasına rağmen yaşananları paylaşmak istiyorum. Bu süreçten sonra hükümet kanadı kendi içerisinde hem Maliye Bakanlığı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anlamında iki taraflı bir çalışma yürüttüler. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza sesleniyorum. Gelin hep birlikte taşeron meselesine son verelim. Gerçekten bu ülkeden taşeronluk sistemini kökünden kaldıralım. O kurumda çalışan arkadaşlarımız o kurumun elemanı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, tek liste halinde gidilen kongrede mevcut yönetim kurulu başkanı Naif Balandı yeniden seçildi.

Olağan genel kurula VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ Şirket Müdürü Beytullah Özbayram, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Yunus Şenol, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, çok sayıda davetli ve delegeler katıldı.