Samsunspor ' un bu hafta evinde oynadığı Mersin maçında yaşananları görünce kesin kararımı verdim.Bu takıma kasıt var.Kasıt olmasa bu kadar şey asla tesadüf olamaz.

İstanbul'da play off finalinin seyircisiz oynatılma kararından itibaren her şey bu şehrin takımının başarılı olmaması üzerine kurgulanmış sanki.Hepsini tek tek saymaya gerek yok.Sadece geçen hafta Ve bu hafta yaşananları özetleyelim.

Sivas maçında seyircinin ceza alması.Tamam iyi niyetle diyorum ki istenmeyen bir iki tezahürat var ama başka statlardaki maçlarda daha ağır olaylar var ,ceza yok.

Osman Hoca beyanatlarından ötürü 3 maç ceza aldı.Baştan söyleyeyim hiç gerek yoktu bu beyanlara.Osman Hocanın büyük hatasıdır.Ama 3 maç Ne yahu?Rakip takımın oyuncusunu gırtlaklayan Şenol Hoca bir maç almıştı malumunuz.

2 aydır maç verilmeyen Tolga Özkalfa ' nın ligin en altında , puanları eşit , üstelik geçmişte olaylı bir maç yaşamış iki takımın maçına verilmesi kasıt değil de nedir?

Maça çok iyi başlamışken 1 metre dışarıdaki pozisyona önce serbest vuruş verip sonra penaltıya hükmetmek kasıt değil de nedir?

O yüzden diyorum bu ve benzeri olaylar basit hakem hataları olarak yorumlanamaz .

Ve bunlar asla tesadüf olamaz.

Tüm bunlara tamam.Tamam da bizim durumumuz ne?

Şimdi biraz da iğneyi kendimize batıralım.

Böylesi bir maçta hocanın tribünde olması...

Coşkun Zeren'in kontrolden çıkmış atmosferin içine dalması...

Taraftarın muhteşem desteğinin sahaya atılanlar Ve atlayanlarla gölgelenmesi...

Yeni transferlerden sadece iki üç tanesinden verim alınabilmesi...

Canberk'in en ihtiyaç duyulan zamanda bile ısrarla kadroya alınmaması...

Yeni transferlerden hala 18'e giremeyenlerin olması ...

Bu hususlar da bizim problemlerimiz.

Bizim problemlerimizle fecaat hakem ve federasyon kararları birleşince 5 maçlık periyotta 4 puan alabiliyoruz.