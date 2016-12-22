“Tesadüf-ü Müstesna” İsimli Tiyatro Gebzelilerden Tam Not Aldı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri "Tesadüf-ü Müstesna" isimli tiyatro gösterisiyle devam etti.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri "Tesadüf-ü Müstesna" isimli tiyatro gösterisiyle devam etti.

Gebze Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında "Tesadüf-ü Müstesna" isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severleri kültür merkezi salonunda bir araya getirdi. Müstesna tesadüfler sonucunda hayatının kadınına rastlayan Bülbül İhsan'ın, evlenebilmesinin önüne çıkan sayısız engeli mizahi bir dille anlatan Geleneksel Türk tiyatrosu çizgilerini modern danslar ve müziklerle harmanlayan iki perdelik komedi türündeki tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı.

Kültür-sanat etkinlikleri hafta sonu "Bizim Hikaye" isimli sinema filmi ile devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri 15:00 ve 18:00 olmak üzere iki seans gösterilecek olan sinema filmine tüm Gebzeliler davetli.