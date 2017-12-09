Tesk Başkanı Palandöken’den Avm Servisleriyle İlgili Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, müşteri çekmek için kullanılan ücretsiz AVM servislerini doğru...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, müşteri çekmek için kullanılan ücretsiz AVM servislerini doğru bulmadıklarını belirterek, "AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden bu servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM'lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergahlar ile saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Taşımacı esnafımız üzerindeki bu haksız rekabete bir an önce dur denmeli" dedi.

Periyodik aralıklarla hareket eden AVM servislerinin taşımacı esnafına adeta rakip olarak çalıştıklarını ve taşımacı esnafını zora soktuğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "AVM'ler ücretsiz servislerle yalnızca personeli taşıma hakkına sahipken sırf müşteri çekmek için bu hizmeti vatandaşlara da veriyorlar. Üstelik bu servislerin sayısı ve ulaşım ağı günden güne genişliyor. Ancak bu adil bir uygulama değil. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre bir hizmet ücretsiz dahi verilse o hizmetin emsal değeri üzerinden bir ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp devlete ödenmesi gerekir. Yani AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Ancak kimse bunu denetlemiyor. AVM'lerin birçoğu bu haksız uygulamayı internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Öte yandan Ulaştırma Mevzuatı'na göre AVM servislerinin tarifeli taşımacılık yapmaları nedeniyle ruhsat almaları da zorunlu" ifadelerini kullandı.

"Dolmuşçu, otobüsçü ve taksici mağdur"

Vatandaşların mahallelerinden AVM'lere ve büyük marketlere ücretsiz servislerle taşınmasına karşı olduklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Büyük şehirlerdeki tüm AVM'lerin, büyük süpermarketlerin ve sosyete pazarlarının müşteri çekmek için kullandığı ücretsiz servis hizmetleri dolmuşçu, halk otobüsçü ve taksici esnafına büyük zarar veriyor. İnsanlar AVM'ye gitmese bile bu ücretsiz servisleri ulaşım aracı olarak kullanmayı alışkanlık haline getiriyor. Kaçak olarak faaliyet gösteren bu servisler acilen kaldırılmalı. AVM servisleri hiçbir denetime tabi tutulmuyor. Bu sorunu daha önce de gündeme getirmiştik. Bazı düzenlemeler yapıldı ancak AVM'ler haksız taşımacılık faaliyetlerine devam ediyor. Bu haksızlığın bir an evvel önlenmesini bekliyoruz."