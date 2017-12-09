  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Tesk Başkanı Palandöken’den Avm Servisleriyle İlgili Açıklama

» »
Tesk Başkanı Palandöken’den Avm Servisleriyle İlgili Açıklama
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, müşteri çekmek için kullanılan ücretsiz AVM servislerini doğru...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, müşteri çekmek için kullanılan ücretsiz AVM servislerini doğru bulmadıklarını belirterek, "AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden bu servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM'lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergahlar ile saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Taşımacı esnafımız üzerindeki bu haksız rekabete bir an önce dur denmeli" dedi.

Periyodik aralıklarla hareket eden AVM servislerinin taşımacı esnafına adeta rakip olarak çalıştıklarını ve taşımacı esnafını zora soktuğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "AVM'ler ücretsiz servislerle yalnızca personeli taşıma hakkına sahipken sırf müşteri çekmek için bu hizmeti vatandaşlara da veriyorlar. Üstelik bu servislerin sayısı ve ulaşım ağı günden güne genişliyor. Ancak bu adil bir uygulama değil. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre bir hizmet ücretsiz dahi verilse o hizmetin emsal değeri üzerinden bir ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp devlete ödenmesi gerekir. Yani AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Ancak kimse bunu denetlemiyor. AVM'lerin birçoğu bu haksız uygulamayı internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Öte yandan Ulaştırma Mevzuatı'na göre AVM servislerinin tarifeli taşımacılık yapmaları nedeniyle ruhsat almaları da zorunlu" ifadelerini kullandı.

"Dolmuşçu, otobüsçü ve taksici mağdur"

Vatandaşların mahallelerinden AVM'lere ve büyük marketlere ücretsiz servislerle taşınmasına karşı olduklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Büyük şehirlerdeki tüm AVM'lerin, büyük süpermarketlerin ve sosyete pazarlarının müşteri çekmek için kullandığı ücretsiz servis hizmetleri dolmuşçu, halk otobüsçü ve taksici esnafına büyük zarar veriyor. İnsanlar AVM'ye gitmese bile bu ücretsiz servisleri ulaşım aracı olarak kullanmayı alışkanlık haline getiriyor. Kaçak olarak faaliyet gösteren bu servisler acilen kaldırılmalı. AVM servisleri hiçbir denetime tabi tutulmuyor. Bu sorunu daha önce de gündeme getirmiştik. Bazı düzenlemeler yapıldı ancak AVM'ler haksız taşımacılık faaliyetlerine devam ediyor. Bu haksızlığın bir an evvel önlenmesini bekliyoruz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı08 Aralık 2017 Cuma 17:18
  • Dünyanın En Hızlı Açık Deniz Karakol Gemisi Katar’a Teslim Edildi08 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Tekirdağ Sgk’dan İşverenlere Uyarı08 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları08 Aralık 2017 Cuma 16:48
  • Turkcell Ykb Akça: “Yerli Otomobile Önemli Katkılar Sunmayı Amaçlıyoruz”08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Söke’de Kapatılan Fabrika İçin Mutlu Haber Geldi08 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Bozyazı, Muz İçin Atağa Kalkıyor08 Aralık 2017 Cuma 15:48
  • “Ab-türkiye Gümrük Birliği’nin Kobi Odaklı Güncellenmesi Öncelikli Beklentimiz”08 Aralık 2017 Cuma 15:28
  • Yasal Takibe Girenler İlk 10 Ayda Azaldı08 Aralık 2017 Cuma 15:28
  • Tüksiad Eğitim Toplantısı İçin Trabzon’da Toplandı08 Aralık 2017 Cuma 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti