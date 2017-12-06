Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Abd Kararını İvedi Olarak Gözden Geçirilmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ABD Başkanı Trump'ın yapacağı açıklama hayati önem taşımaktadır....

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ABD Başkanı Trump'ın yapacağı açıklama hayati önem taşımaktadır. Bu kararın telafisi mümkün değildir. ABD ile bugüne kadar devam eden dostluğumuza ve müttefikliğimize zarar getirecektir" dedi.

ADB Devlet Başkanı Trump'ın bu kararı ivedi olarak gözden geçirmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kudüs'ün statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama tarihi bir hatadır. Bu karar yeni bir dinler arası çatışmayı getirecektir. Kudüs İslam alemi bakımından kutsal bir şehir. Bu kararın bir an önce gözden geçirilmesini istiyoruz. Çünkü bu karar ile bölgedeki sorunların çözümü daha da güçleşecektir" diye konuştu.