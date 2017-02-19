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Tesk Genel Başkanı Palandöken: “İş Yeri Açan 100 Kişiden 68’inin Mesleki Eğitimi Yok”

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Tesk Genel Başkanı Palandöken: “İş Yeri Açan 100 Kişiden 68’inin Mesleki Eğitimi Yok”
Perakende ve pazarlama sektöründe bulunan yetişmiş eleman açığının meslek odaları tarafından kapatılabileceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları...

Perakende ve pazarlama sektöründe bulunan yetişmiş eleman açığının meslek odaları tarafından kapatılabileceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konfederasyonumuzun talebi çerçevesinde 28. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile perakende ve pazarlama sektöründe yer alan 14 adet satış elemanlığı mesleği 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun kapsamı dışına çıkarıldı. Alınan bu kararı esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak olumlu karşılıyoruz" dedi.

Gençlerin rağbet ettiği perakende ve pazarlama sektöründe çalışabilmek için satış elemanlığı ustalık belgesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Satış elemanlığı mesleğinde 3-4 yıl süren eğitimler hem işverene hem çalışana çok uzun geliyordu. Bu sektörde çalışanların çok büyük bir bölümü eğitim sürelerinin uzun olmasından dolayı belgesi olmadan çalışıyordu. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile bu sorunda çözülmüş oldu. Daha kısa süreli eğitimler ile sektörün yetişmiş eleman açığı kapatılabilir. Her geçen gün değişen ve gelişen pazarlama ve perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman açığını ancak sektörü temsil eden meslek odaları tarafından verilecek daha kısa süreli eğitimler ve belgelendirme ile giderilebilir" diye konuştu.

Girişimcilerin mesleki eğitim düzeylerinin iş yerinin büyümesine büyük etkisinin olduğunu anlatan Palandöken, "TÜİK'in verilerine göre yeni iş yeri açan her 100 kişiden 68'inin iş konusu ile ilgili mesleki eğitimi bulunmuyor. Eğitim düzeyi arttıkça iş yerinin büyüklüğü ve çalışan sayısı da artıyor. Çalışan sayısı 10-19 arasında olan işletmelerde girişim sahiplerinin yüzde 32'si mesleki eğitim almışken, çalışan sayısı binin üzerinde olan iş yerlerinde girişimcilerin eğitim oranı yüzde 76,3'e çıkıyor. Bu da gösteriyor ki kendi faaliyet alanı ile ilgili mesleki eğitim alanlar sektörde daha kalıcı oluyor ve daha çok büyüyor. Biz de özellikle bu nedenle mesleki eğitimi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

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