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Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Harcama Yapan Vatandaşımız Piyasayı Hareketlendiriyor”

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Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Harcama Yapan Vatandaşımız Piyasayı Hareketlendiriyor”
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 57 dalda iş yapan esnaf ve sanatkârın yılın ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini...

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 57 dalda iş yapan esnaf ve sanatkârın yılın ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini unutmayan vatandaşları beklediklerine dikkat çekerek, "Son iki yıldır 14 Şubat Haftasında 8,3 Milyar Liradan fazla ödeme gerçekleşmiş durumdadır. Bu da ekonominin Sevgililer Günü Haftasında canlandığına işaret ediyor. Sevdiklerini mutlu etmek için harcama yapan vatandaşımız piyasayı hareketlendiriyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününe ilişkin bir açıklamada bulundu. Yeni yılın gelmesini umut olarak gören esnaf ve sanatkârların satışlarının kış günlerinin ağır geçmesi ve yaşanan olumsuz olaylardan etkilendiğinin altını çizen Palandöken, "Olumsuzlukların üst üste geldiği bir yılın ardından, yeni yıla umut ile başlayan esnafımızın umudu yılın ilk özel günündendir. Barış ve sevgiye olan ihtiyaçtan dolayı vatandaşımızın 14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiklerini mutlu etmek ve unutmadıklarını göstermek için alışveriş yapacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok esnafımız satışlarının da artmasını bekliyor"

Yaklaşık 57 dalda iş yapan esnaf ve sanatkârın yılın ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini unutmayan vatandaşları beklediğine vurgu yapan Palandöken, "Her sene Sevgililer Günü'nde vitrinlerini süsleyen, küçükte olsa mutluluklar yaratmaya çaba harcayan çiçekçisinden kuyumcusuna, pastacısından konfeksiyoncusuna, terzisinden restoranına, taksicisinden hediyelik eşya satanına kadar birçok esnafımız satışlarının da artmasını bekliyor" mesajını verdi.

"Sevgililer Günü Haftasında yapılan alışverişler 9 Milyara Liraya yaklaşıyor"

Sevgililer Günü'nde artan harcamalara dikkat çeken Palandöken, "Her yıl 14 Şubatı kapsayan Sevgililer Günü Haftasında yapılan alışverişler 9 Milyara Liraya yaklaşıyor. Son iki yıldır 14 Şubat Haftasında 8,3 Milyar Liradan fazla ödeme gerçekleşmiş durumdadır. Bu da ekonominin Sevgililer Günü Haftasında canlandığına işaret ediyor. Sevdiklerini mutlu etmek için harcama yapan vatandaşımız piyasayı hareketlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de Sevgililer Günü'nde 18-20 milyon arası kırmızı gül satılmaktadır ve gül satışı 10 katına çıkmaktadır"

Sevgililer Günü'nde artan satışlardan bahsederken, vatandaşı uyaran TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye'de Sevgililer Günü'nde 18-20 milyon arası kırmızı gül satılmaktadır ve gül satışı 10 katına çıkmaktadır. Tüm Sevgililer Günü'ne yönelik sektörde çiçek satışı benzeri yansımaların görüldüğü bir artış söz konusudur. Artan bu satışların yanı sıra, vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir konu haksız rekabet yapan korsan satıcılardır. Merdiven altı üretim yapan, taklit, korsan ve çalıntı ürünler ile kazanç sağlayan insanların oyununa gelmemek için dikkatli olmalılardır" dedi.

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