  • BIST 103.035
  • Altın 162,474
  • Dolar 3,9406
  • Euro 4,6745
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 13 °C

Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Tesk Kart 1 Aralık’ta Hayata Geçiyor”

» »
Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Tesk Kart 1 Aralık’ta Hayata Geçiyor”
TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıttan eğitime, sağlıktan giyime kadar çok...

TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıttan eğitime, sağlıktan giyime kadar çok sayıda sektörde esnafa avantaj sağlayan TESK Kart, 1 Aralık'tan itibaren aktif olarak kullanılabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnafımız, başvuru yapıp hiçbir bedel ödemeden bu kartı kullanarak hem aile bütçelerine hem de iş yeri bütçelerine katkı sağlayacak" dedi.

Esnaf ve sanatkârlara anlaşmalı üye iş yerlerinden yaptıkları alışverişlerde indirim sağlayacak olan TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurumumuz tarafından hayata geçirilen TESK Kart sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız, anlaşmalı üye iş yerlerinde akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 10 ve sinemada yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnaf ve sanatkârımız ile onların aileleri, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine müracaat edip hiçbir bedel ödemeden TESK Kart'ı kullanabilecek. Üstelik bu kart Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak. Örneğin Ankara'da ikamet eden esnaf bir ailenin Bolu'da öğrenci olan evladı, oradaki spor bir mağazadan indirimli alışveriş yapma hakkına erişecek" diye konuştu.

"10 milyonluk hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz"

Türkiye'deki birçok seçkin mağazanın TESK Kart'a indirim yapmak istediğini söyleyen Palandöken, "Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Türkiye'de çok geniş bir kitleyiz. TESK Kart kullanımında 81 ilde 2 milyonu esnaf toplam 10 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Esnaflarımız alışverişlerinde bu kartı sık sık kullanmalı. Kullanım arttıkça daha geniş kitlelere hitap edecek. Yelpaze ne kadar genişlerse kazanım da o kadar artar. İnsanlar TESK Kart'ı tercih ettikçe puan kazanmaya devam edecekler. Böylece indirim veren mağazaların sayısı da artacak. Şu an anlaşma yaptığımız üye iş yerlerimiz mevcut. Ancak Türkiye'deki birçok seçkin mağaza da TESK Kart'a indirim yapmayı taahhüt ediyor. 1 Aralık'tan itibaren hayata geçirilecek olan TESK Kart her geçen gün ağını genişletecek" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Filistin Ve İsrail Pazarında İddialı30 Kasım 2017 Perşembe 09:53
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar30 Kasım 2017 Perşembe 09:48
  • Turunçgil Üreticilerine, Üretim Teknikleri Semineri30 Kasım 2017 Perşembe 09:43
  • Erzurum 10 Ayda 202 Marka Çıkardı30 Kasım 2017 Perşembe 09:38
  • Antalya’daki Hortum Felaketi Sonrası Domates Ve Biberde Zam Beklentisi30 Kasım 2017 Perşembe 09:33
  • Borsa Güne Yükselişle Başladı30 Kasım 2017 Perşembe 09:33
  • Çevresel İstihdam, Gelir Ve Harcama İstatistikleri Açıklandı30 Kasım 2017 Perşembe 09:23
  • İzmir’e 8,5 Milyarlık Dev Bütçe30 Kasım 2017 Perşembe 09:23
  • Dtb Başkanı: “Cazibe Merkezleri Programı Sonuçlarının Açıklanmaması İş Camiasını Mağdur Ediyor”30 Kasım 2017 Perşembe 09:18
  • Dış Ticaret Açığı Ekim’de Yüzde 73,9 Arttı30 Kasım 2017 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti