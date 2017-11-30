Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Tesk Kart 1 Aralık’ta Hayata Geçiyor”

TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıttan eğitime, sağlıktan giyime kadar çok...

TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıttan eğitime, sağlıktan giyime kadar çok sayıda sektörde esnafa avantaj sağlayan TESK Kart, 1 Aralık'tan itibaren aktif olarak kullanılabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnafımız, başvuru yapıp hiçbir bedel ödemeden bu kartı kullanarak hem aile bütçelerine hem de iş yeri bütçelerine katkı sağlayacak" dedi.

Esnaf ve sanatkârlara anlaşmalı üye iş yerlerinden yaptıkları alışverişlerde indirim sağlayacak olan TESK Kart'ın 1 Aralık'tan itibaren aktif olacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurumumuz tarafından hayata geçirilen TESK Kart sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız, anlaşmalı üye iş yerlerinde akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 10 ve sinemada yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 2 milyon esnaf ve sanatkârımız ile onların aileleri, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine müracaat edip hiçbir bedel ödemeden TESK Kart'ı kullanabilecek. Üstelik bu kart Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak. Örneğin Ankara'da ikamet eden esnaf bir ailenin Bolu'da öğrenci olan evladı, oradaki spor bir mağazadan indirimli alışveriş yapma hakkına erişecek" diye konuştu.

"10 milyonluk hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz"

Türkiye'deki birçok seçkin mağazanın TESK Kart'a indirim yapmak istediğini söyleyen Palandöken, "Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Türkiye'de çok geniş bir kitleyiz. TESK Kart kullanımında 81 ilde 2 milyonu esnaf toplam 10 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Esnaflarımız alışverişlerinde bu kartı sık sık kullanmalı. Kullanım arttıkça daha geniş kitlelere hitap edecek. Yelpaze ne kadar genişlerse kazanım da o kadar artar. İnsanlar TESK Kart'ı tercih ettikçe puan kazanmaya devam edecekler. Böylece indirim veren mağazaların sayısı da artacak. Şu an anlaşma yaptığımız üye iş yerlerimiz mevcut. Ancak Türkiye'deki birçok seçkin mağaza da TESK Kart'a indirim yapmayı taahhüt ediyor. 1 Aralık'tan itibaren hayata geçirilecek olan TESK Kart her geçen gün ağını genişletecek" ifadelerini kullandı.