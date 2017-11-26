TESK: 'Su faturası elektriği solladı'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "5-10 yıl öncesine kadar su faturaları elektriğin 4'te 1'ine denk gelirdi. Şimdi ise okuma bedeli gibi birçok kalem de faturaya ekleniyor. Tüketim bedelinin 2 buçuk katı fatura geliyor" dedi

Su faturalarındaki tüketim bedeli dışındaki kesintilerin abonelik esnasında zaten alındığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda su faturaları elektrik faturasının 4’te 1’i kadar gelirdi. Şimdi ise neredeyse aynı geliyor. Artık su fiyatları damacana ile yarışır hale geldi" dedi.

"Özellikle 3 büyük şehirde su faturaları çok kabarık" diyen Palandöken, "Elektrik ve doğalgazdan sonra 2012'den beri su faturalarına da sayaç okuma bedeli eklendi. Atık su bedeli, sayaç okuma bedeli, şube yolu bakım bedeli, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli, KDV’ler derken gelen fatura tüketim bedelinin 2,5 katının üzerine çıkıyor" diye konuştu.

ESNAFA ÖZEL TARİFE UYGULANMALI

Yalnızca konut değil iş yerlerinde de esnafa özel fatura tarifesi uygulanmasını talep eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafın sermayesinin düşük olduğu ve maliyetlerinin sürekli arttığı da biliniyor. Vergiler, krediler birçok konuda esnaf desteklenirken en yüksek faturayı da yine esnaf ödüyor. Elektrik, doğalgaz ve su için faturalarda esnafa özel tarife uygulanmalı. Bu yüksek faturalar esnafın daha da belini büküyor. Günümüz ekonomik şartlarında haksız rekabetin tam ortasında kalmış esnaf desteklenmeli" şeklinde konuştu.

N. Alper CABBAR