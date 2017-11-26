  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

TESK: 'Su faturası elektriği solladı'

»
TESK: 'Su faturası elektriği solladı'
TESK Genel Başkanı Palandöken, "5-10 yıl öncesine kadar su faturaları elektriğin 4'te 1'ine denk gelirdi. Şimdi ise okuma bedeli gibi birçok kalem de faturaya ekleniyor. Tüketim bedelinin 2 buçuk katı fatura geliyor" dedi

Su faturalarındaki tüketim bedeli dışındaki kesintilerin abonelik esnasında zaten alındığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda su faturaları elektrik faturasının 4’te 1’i kadar gelirdi. Şimdi ise neredeyse aynı geliyor. Artık su fiyatları damacana ile yarışır hale geldi" dedi.

"Özellikle 3 büyük şehirde su faturaları çok kabarık" diyen Palandöken, "Elektrik ve doğalgazdan sonra 2012'den beri su faturalarına da sayaç okuma bedeli eklendi. Atık su bedeli, sayaç okuma bedeli, şube yolu bakım bedeli, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli, KDV’ler derken gelen fatura tüketim bedelinin 2,5 katının üzerine çıkıyor" diye konuştu.

ESNAFA ÖZEL TARİFE UYGULANMALI
Yalnızca konut değil iş yerlerinde de esnafa özel fatura tarifesi uygulanmasını talep eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafın sermayesinin düşük olduğu ve maliyetlerinin sürekli arttığı da biliniyor. Vergiler, krediler birçok konuda esnaf desteklenirken en yüksek faturayı da yine esnaf ödüyor. Elektrik, doğalgaz ve su için faturalarda esnafa özel tarife uygulanmalı. Bu yüksek faturalar esnafın daha da belini büküyor. Günümüz ekonomik şartlarında haksız rekabetin tam ortasında kalmış esnaf desteklenmeli" şeklinde konuştu.

N. Alper CABBAR

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY resmen açıkladı24 Kasım 2017 Cuma 13:03
  • Ertem’den flaş açıklama: Her an her şey olabilir23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
  • 'İki günde ne değişti de benzine zam geldi?'23 Kasım 2017 Perşembe 11:18
  • Ekonomi 'alarm' veriyor22 Kasım 2017 Çarşamba 21:45
  • LPG'de 5 kuruş zam bekleniyor22 Kasım 2017 Çarşamba 13:02
  • Türk tasarımı rüzgar türbini çalıştırıldı21 Kasım 2017 Salı 13:57
  • Merkez Bankası'ndan dövize karşı hamle21 Kasım 2017 Salı 12:06
  • İŞKUR'un hesabındaki 'göçmen' paraları nerede?19 Kasım 2017 Pazar 13:50
  • Bank Asya'nın iflasına karar verildi18 Kasım 2017 Cumartesi 15:04
  • Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı18 Kasım 2017 Cumartesi 12:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti