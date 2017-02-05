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TESK: 'Vergi' indirimi piyasaya can verecek

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TESK: 'Vergi' indirimi piyasaya can verecek
Beyaz eşya, konut ve mobilyadaki vergi indirimlerinin bu sektörlerde ciddi bir canlanma sağlayacağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Tüm kesimleri ve tüm sektörleri kapsayacak indirimler de olmalı" dedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu indirimin etkisi 2018 yılından itibaren kendini gösterecek. İndirim sadece konuttaki KDV ile sınırlı değil. Noter harçları ve damga vergisi kaldırıldı. Öte yandan beyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indiriminden dolayı bu sektörlere olan talep ise hızla artacak. Bu canlılığın ekonomideki kalıcı etkisi zamanla görülecek. Yapılan bu indirim çok yerinde ve doğru alınmış bir karardır" dedi. Palandöken, ekonomide kısa sürede hızlı canlanmanın sağlanması ve enflasyonun yeniden düşüş trendine dönmesi için akaryakıt üzerindeki vergilerin indirilmesi gerektiğini ifade etti.

KURSİYERLERİMİZİN YÜZDE 22'Sİ 
KOSGEB’DEN KREDİ ALDI

TESK’in başarıyla sonuçlanan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin ardından 970 girişimcinin ticari hayata kazandırıldığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, faaliyetin Türk Ekonomisi ’ne büyük katkı sağladığını söyledi. Palandöken, eğitimlerini bitiren girişimcilerin sertifikalarını alarak yeni hayatlarına, ticari faaliyetlerine adım attıklarını ifade ederek şöyle konuştu, “Konfederasyonumuzca düzenlenen 36 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonucu 970 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sertifikasını alan 970 girişimcinin 496’sı, yani yüzde 51’i kadın girişimcimizdir.Kendilerine ulaşılarak görüşülen 736 girişimciden 217’si iş yerini açtı. Bunlardan 48 girişimci KOSGEB’in desteğinden, hibe programından faydalandı. Başka bir deyişle programdan girişimcilerimizin yüzde 22’si faydalandı. Kendi iş yerlerini açan girişimcilerimizin yüzde 53,5’i esnaf ve sanatkârlar siciline kaydoldu.”

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