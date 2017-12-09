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Teskere Dönüşü Havalimanında Evlenme Teklif Etti

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Teskere Dönüşü Havalimanında Evlenme Teklif Etti
Vatani görevini bitirip memleketi Denizli'ye dönen Mehmet Yalçındağ, Çardak Havaalanı'na kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına sürpriz evlenme...

Vatani görevini bitirip memleketi Denizli'ye dönen Mehmet Yalçındağ, Çardak Havaalanı'na kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Askerlik görevini tamamlayıp hava yolu ile Denizli'ye dönen Mehmet Yalçındağ, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına havaalanında hazırladığı pankart ile sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Şırnak-Silopi'de vatani görevini yapan 22 yaşındaki Yalçındağ, askerliğini bitirdi ve Denizli'ye dönmek için yola çıktı. Bu arada arkadaşları ile kız arkadaşı Miray Kaya'ya sürpriz evlilik teklifi hazırlayan Yalçındağ, pankart hazırlattı. Pankartın üzerine "Sana bir ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum, benimle evlenir misin?" yazdıran Mehmet Yalçındağ, Miray Kaya'ya sürpriz yaptı. Uçaktan indikten sonra onu karşılamak için gelen kız arkadaşı Miray Kaya Mehmet Yalçınkaya'yı görünce aynı anda pankart açıldı. Miray Kaya, erkek arkadaşının bu sürpriz evlilik teklifini geri çevirmeyerek "evet" dedi. Bu güzel anı yaşayan aileler ve diğer vatandaşlar ise alkışlarla genç çifti tebrik etti.

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