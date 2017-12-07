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Teski 68 Adet Belediyeye İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verdi

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Teski 68 Adet Belediyeye İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verdi
TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları Türkiye Belediyeler Birliği ülke genelindeki belediyelerin...

TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları Türkiye Belediyeler Birliği ülke genelindeki belediyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Belediye Akademisi Eğitim Programı" düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerine daha hızlı çözümler getirmek amacıyla düzenlenen canlı yayın ile uzaktan eğitimler kapsamında TESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Emrah Yazgınel, 68 adet belediyeye eğitim verdi. Eğitimin içeriğinde, TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, belediyelerde iş kazaları ve belediyelerin iş kazalarının bildirim sürecinde yaşanan sorunlar yer aldı. Türkiye Belediyeler Birliği Binasında yapılan canlı yayınla İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yeni başlamış ya da başlayacak olan 68 belediyeye eğitim verilerek canlı yayın ile gelen sorular cevaplandı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, konu hakkında yaptığı açıklamada, "TESKİ Genel Müdürlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliğine verdiği önemin bir göstergesi olan bu eğitim bizi oldukça onurlandırdı. Alanımızda uzmanlaşarak 68 adet belediyeye eğitim vermemiz ve bunun ışığında diğer kurumlara faydalı bilgiler aktarmamız TESKİ'nin kurumsallaştığının bir göstergesidir. İnsana ve çalışanlarımıza verdiğimiz önemin göstergesi olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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