Teski İle Yaşam Hastanesi Arasında Protokol

TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Yaşam Hastanesi arasında protokol imzalandı.

TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Yaşam Hastanesi arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin Yaşam Hastanesinden alacağı sağlık hizmetlerinde belirli oranda indirim uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda yapılan protokol Yaşam Hastanesi yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa tarafından, TESKİ Genel Müdürlüğü makamında imzalandı.

Genel Müdür Başa, protokolün tüm TESKİ personeline hayırlı olmasını ve herkese sağlıklı bir yaşam diledi.