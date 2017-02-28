Teşvik Programları Bilgilendirme Toplantısı

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Samsun'da işsizliği azaltıp, istihdamı artırmak amacıyla istihdama yönelik teşvik programlarına...

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Samsun'da işsizliği azaltıp, istihdamı artırmak amacıyla istihdama yönelik teşvik programlarına dair bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Atakum Yalı Kafe'de düzenlenen programa; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı. Programda SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan iş adamlarına yönelik sunum yaptılar.

Başkan Yılmaz: "Daha fazla üretmek zorundayız"

Toplantıda bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye'nin meselesi hem istihdam hem de istihdama paralel olarak üretimdir. Daha fazla üretmek zorundayız. Daha fazla üretmek zorunda olduğumuzu son birkaç yılda yaşadığımız sıkıntılar bir kez daha gösterdi. İnşallah bu toplantı bu yöndeki diyalogları geliştirecektir. Ben de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Vali Şahin: "Emrinizde olacağız"

Samsun bölge de işsizlik olarak en iyi durumda olan bir il olduğunu belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Fakat hizmet sektörünün ağırlıklı olması bizi yoruyor. Önemli olan sanayiye üreticilere bizim bir şekilde katkı sağlamamız. Onun için sizlerin talepleri olduğunda başta ben ve kamu bürokrasisindeki diğer arkadaşlarımız mutlaka emrinizde olacağız ki ülkemizi kalkındıralım. Üretmeden, ürettiğimizi pazara sunmadan, bu pazarın bir ayağını yurt dışı olmadan başarıya ulaşmamız söz konusu olmaz. Biz bir taftan üniversiteyi bir taraftan kamu kurumlarını devreye koyuyoruz. Ama özel sektör girişimi olmadan bu işin başarıya ulaşma şansı olmaz" diye konuştu.