Tevhid Camii’nde “Haydi Çocuklar Namaza” Kampanyası

Yarıyıl tatilini Odunpazarı Tevhit Camii'nde değerlendirerek "Haydi Çocuklar Namaza" kampanyasına katılan çocuklara düzenlenen törenle hediyeleri verildi,...

Yarıyıl tatilini Odunpazarı Tevhit Camii'nde değerlendirerek "Haydi Çocuklar Namaza" kampanyasına katılan çocuklara düzenlenen törenle hediyeleri verildi, ikramlarda bulunuldu.

Cami görevlileri, 7-15 yaş aralığındaki çocukların namaz sevgisini kuvvetlendirmek ve yarıyıl tatilini camilerde değerlendirmesi amacıyla bir kampanya düzenledi. Odunpazarı Müftülüğü Tevhit Camii görevlileri tarafından 23 Ocak 2017 ile 3 Şubat 2017 tarihleri arasında "Haydi çocuklar namaza" kampanyası düzenlendi. Tevhit Camii görevlileri Yunus Taşçı ve Abdullah Erikli tarafından çocukları namaza teşvik etmek için "Haydi çocuklar ve gençler, anne babamızla, dede ve ninelerimiz ile birlikte camide buluşalım" sloganıyla düzenlenen ve öğrencilerden büyük ilgi gören kampanyanın ilk gününde onlarca öğrenci namazlarını camilerde cemaatle birlikte kıldı. Kampanya da ödül alabilmek için istenilen süre içerisinde günün en az dört vaktinin camide cemaatle kılınması şartı koşuldu.

Hem namaz kıldılar hem de ödül kazandılar

Kampanyanın tamamlanması dolayısı ile Tevhit Camii'nde öğlen namazının ardından program düzenlendi. Programa Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır, din görevlileri, çocuklarla aileleri ve camii cemaati katıldı. İlk 10'a giren öğrencilere ise Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim Meali, Tam İlmihal ve çeşitli hediyelerin yanında tablette hediye edildi.

Kampanya bütün camilerde uygulanacak

Programa katılan Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır, projeyi değerlendirerek, çocukların bu vatanın gelecek nesli olduğunu vurguladı. Çocukların değerli olduğu ifade eden Çakır, "Öncelikle 15 tatilde çocuklarımızı namaza ve camiye alıştırmak için böyle bir kampanya düzenleyen cami görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kampanyaya maddi manevi destek olan dernek başkanı ve üyelerine, cami cemaatimize de teşekkür ediyorum. Tabi ki çocuklarımız bizim geleceğimiz, aileyi bir bahçeye benzetecek olursak bu bahçenin içindeki güzel kokan güller ve çiçekler de çocuklarımızdır. Biz onları ne kadar güzel yetiştirirsek, İnşallah geleceğimiz o kadar güzel olacaktır. Özellikle Peygamber Efendimiz anne babanın çocuk üzerindeki haklarından bahsederken, çocuğun da anne baba üzerinde hakkı olduğundan da bahseder. Hocalarımız 15 tatilde düzenledikleri bu güzel etkinlikle çocuklarımıza hem camiyi sevdirmiş oldular, hem de dinimizin direği olan namazı öğrettiler. Değerli kardeşlerim, tabi ki biz yapacağımız bütün etkinliklerde siz değerli cemaatimizle, halkımızla el ele gönül gönüle vererek çalışmayı arzuluyoruz. İşte bu 30'a yakın öğrencinin 15 tatilde 5 vakit namazlarını camide kılmaları neticesinde verilen çeşitli hediyeler ve bu kampanyanın başarılı olması cami görevlilerinin, camii cemaatinin ve halkımızın el ele gönül gönüle vermesiyle meydana gelmiştir. İnşallah bundan sonra da burada bulunan kardeşlerimiz gelecekte kendilerine hayır duada bulunacak bir nesil bırakmak istiyorsa mutlaka önce kendileri camiye gelecek, beraberinde de çocuklarını getirecekler.

Ben tekrar "Haydi çocuklar namaza" projesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "İnşallah haydi çocuklar namaza" projesini gelecekte bütün camilerimizde uygulamaya koyacağımızın da sözünü veriyorum" diye ifade etti.

Program çocuklara ve cemaate yapılan ikram ile sona erdi.