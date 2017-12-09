Teyyare görevi bekliyor

AK Parti Samsun İl Başkan Adayı Mehmet Teyyare, "Reisimiz, önderimiz. siyasi duayenimiz ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanı ile ilgili kararını verdi.

AK Parti Samsun İl Başkan Adayı Mehmet Teyyare,

"Reisimiz, önderimiz. siyasi duayenimiz ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanı ile ilgili kararını verdi. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel'in istifası istendi. Şükürler olsun Rabbimize, yaklaşık beş ay önce başladığımız mücadelemizin ilk sonucunu görmeyi bizlere nasip etti" dedi.

Facebook hesabından bin açıklama yapan Teyyare,

şimdi ikinci ve çok daha önemli bir konuda, sorunun bir an önce netecelenmesini düşündüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"AK Parti Samsun'un yeni İl Başkanı hiç Zaman kaybedilmeden görevlendirilmeli. Görev beklediğimi daha önce Samsun Kamuoyu ile paylaşmıştım. Yaklaşık beş aydan beri Samsun ve ilçelerinde ekibimizle, kısıtlı imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi ise tüm Samsun'u kucaklamak ve teşkilatlarımızı 2019 beçimlerine hazırlamak İçin, ayrıştırmak İçin değil, birlik ve beraberliği sağlamak İçin, 2019 seçimlerinde Samsun'da en az yüzde 70 oy hedefi ile çalışmalarımızı yürütmek işin AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevini beklediğimi bir kez daha Samsun Kamuoyuna ilan ediyorum.

Fetocularla, Fetocuları savunanlarla, Vampirlerle, haramzadelerle ve Samsun üzerine oyun kuranlarla en etkili mücadele için, ben ve ekip arkadaşlarımız görev için hazırız.

Takdir Reisimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. O emredecek. Bizler uyacağız."