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'Tezkereye tam destek'

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'Tezkereye tam destek'
MHP Grup Başkanvekili Usta, TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz" dedi

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı referanduma başından beri karşı olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandum ile bağımsızlığını ilan etmek isteğini vurgulayan MHP'li Usta, "Bu karar gündeme geldiğinde en sert tepkiyi Genel Başkanımız verdi. 'Bu bir savaş sebebidir' dedi fakat bunu o gün Türkiye anlayamadı. Bugün hükümetin de bu konuda olması gereken yerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önümüze bir tezkere gelecek. Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin kararlığını göstermesi gerektiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti: "Dosta düşmana kararlılığımızı göstermek için hem bu tezkere hem sınırda yapılan tatbikatlar hem de Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak net kararın çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tavrını bütün uluslararası camia görmek zorunda. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için başından beri önemlidir. Bu referandumun nihai hedefi bir Kürdistan kurmaktır. Bu, sadece Kuzey Irak'la sınırlı olan bir Kürdistan değil. Yarın kuzey Suriye, daha sonra Türkiye ve İran'ı kapsayacak şekilde hedefi var bu olayların. Dolayısıyla bunu başından itibaren kesmek, Türkiye açısından önemlidir."

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