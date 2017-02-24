TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor sahasında Elazığspor ile karşılaşıyor. İlk yarı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Tff 1. Lig
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