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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor sahasında Elazığspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor sahasında Elazığspor'u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada soldan gelişen atakta Özgür Can'ın şut denemesinde Elazığ defansından dönen topu önünde bulan Dodo sert vurdu top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Elazığ'ın kontra atağında Diarra'nın ortasında buluşan Gilles'in sert şutu ile kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci eser çeldi.

41. dakikada ani gelişen atakta Abwo önündeki topa düzgün vuramadı defansa çarpan top kornere çıktı.

66. dakikada Giresunspor ceza alanı içerisinde Kehinde topu Diarra'ya indirdi. Bu oyuncunun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Dilaver'in ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Gilles'in düşürülmesinden dolayı kazanılan penaltı vuruşunu Kehinde kullandı. Kehinde'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada Özgür Can'ın sağdan geliştirdiği atakta altı pasta Recep vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan x, Bahtiyar Birinci x, Hüsnü Emre Çelimli x

Giresunspor: Eser xxx, Dimitriadis xxx, Volkan xx (Dilaver dk. 66 x), Abwo xxx (Isaac dk. 83 ?), Berkan xxx, Recep xxx, Özgür Can xx, Dodo xxx, Onur xxx, Özgür Yılmaz x (Cihan Can dk. 32 xx), Hüsamettin xxx

Yedekler: Anıl, Tomiç, Rızvan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Elazığspor: Serdar xx, Mehmet Ozan xx, Cajic xx, Hakan xx, Gilles xx (Alpaslan dk. 86 ?), Kehinde xxx, Mehmet Yiğit xxx, Çağrı x (Youssef dk. 54), Murat xx, Diarra xx (Mesut dk. 81), Wellington xxx

Yedekler: Ahmet, Onur, Adem, Timur

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Goller: Dodo (dk. 20), Recep (dk. 81) (Giresunspor), Kehinde (dk. 81) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Abwo (Giresunspor), Gille, Murat, Kehinde (Elazığspor)

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