TFF 1 Lig'in 22. haftasında oynanan Samsunspor-Boluspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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Tff 1 Lig
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