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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına içinde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol kanattan Erdal'ın ceza sahasına yerden ortasında müsait pozisyonda Ekigho'nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.

16. dakikada Emre'nin defasın arkasına attığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Ergin'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

81. dakikada Gekası'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Stackhowiak'ın ellerinde kaldı.

88. dakikada Mehmet'in ceza sahası ön çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş direğin yanından auta gitti.

90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yiğit'in boş pozisyonda Gekas'a çevirdiği topa savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Cebe xx, Boye xx, İbrahim Öztürk xx, Ziya xx, Hakan xx, Galip xxx, Adem xx, (Yiğit dk. 81 x) Emre x (Leandro dk. 19 x), Burhan xx, Ergin x (Gekas dk. 63 x)

Yedekler: Tolgahan, Gökhan, Kerim, Hasan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Uğur xx, Akakpo x (Rıza dk. 46 x), Gökhan Aslan x (Tevfik dk. 77 x), Mehmet xx, Özgür xx, Ahmet Kesim xx, Muhammet xx, Erdal xx, Ekigho x (İbrahima dk. 58 x), Kalu xx

Yedekler: Necati, Muhammed Himmet, Ramazan, Cumali

Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin

Goller: Galip (dk. 4) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ahmet Cebe, Ziya, Burhan (Sivasspor) Erdal, Uğur (Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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