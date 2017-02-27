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Tff 1. Lig

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Denizlispor ile 0-0 beraberi kaldı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Denizlispor ile 0-0 beraberi kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Yasin'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mihaylov topu son anda tokatlayarak çıkardı, savunma uzaklaştırdı.

11. dakikada Kappel'in ceza alanı içinde iki savunma oyuncusunu geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Mihaylov son anda topu kornere çeldi.

19. dakikada Tolga'nın pasıyla topla buluşan Tita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Kaan'ın kucağında kaldı.

41. dakikada Kappel'in pasında sağda topla buluşan Anıl'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

44. dakikada Güven'in pasında Tita'nın vuruşunda, kaleci Kaan son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Yasin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mihaylov'dan döndü. Dönen topa Ziya vuramadı.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Tita, sağdan ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa yükselen Serol'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Onur Karabaş xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir xx, Enes xx, Serol xx, Mitrovic xxx, Hakan xx, Güven x (Kudbettin dk. 71 xx), Nurullah xx, Tolga x (Ahmet Bener dk. 90 ?), Tita xxx (Mahmut Meten dk. 86 ?), Pedriel xx

Yedekler: Hasan Daş, Bekir, Gökhan, Furkan

Teknik Direktör: Memduh Özbalta

Denizlispor: Kaan xx, Kerem Can xxx, Alperen xx, Cenk xx (Taha dk. 55 x), Ömer xxx, Burak xx, Sankho xx (Veli dk. 35 xx), Kappel xx, Ziya xx, Anıl xxx (Barış dk. 71 x), Yasin xx

Yedekler: Zeki, Cihan, Şevki, Berkan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı kartlar: Nurullah, Mitrovic, Pedirel (Mersin İdmanyurdu), Ömer (Denizlispor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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