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Tff 1. Lig

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehir şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta Burak'ın uzun pasında topla buluşan Kappel ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

8. dakikada Erkan'ın sağ kanattan kullandığı etkili serbest vuruşta iyi yükselen Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

18. dakikada Bruno'nun sol kanattan yaptığı ortaya Meye'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

27. dakikada caza sahası solunda topla buluşan Ziya'nın plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Kappel sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortaladı. Ziya müsait durumda topu üstten auta attı.

58. dakikada Eskişehir'den Erkan'ın taşıdığı topa sert bir şekilde vurdu, ancak kaleci Asil uzanarak topu kucağına aldı.

62. dakikada Ziya'nın pasında topla buluşan Kappel'in sağ kanattan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Orkun Aktaş xx, Erdem Bayık xx,

Denizlispor: Asil Kaan xxx, Taha Can xx, Ömer Alp xx, Ziya xxx (Berkan dk. 90+3 ?), Kappel xxx, Burak xx, Anıl xx (Cihan dk. 74 x), Sankoh xxx, Cenk xx, Kerem Can xxx, Barış xx (Şevki dk. 81 ?)

Yedekler: Ali Rıza, İsmail, Veli, Taşkın

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Eskişehirspor: Boffin x, Hasan Hüseyin xx, Dorukhan xx, Uğur x (Semih dk. 66 x), Ndong xx, Erkan xx, Tarık x (Kaan dk. 72 x), Akaminko x (Ramazan dk. 46 x), Hakan xx, Hürriyet xx Rosa xx

Yedekler: Kayacan, Mehmet Murat, Bilal Aziz, Aykut

Teknik Sorumlu: Mustafa Denizli

Goller: Ziya (dk. 27), Kappel (dk. 62) (Denizlispor),

Sarı Kartlar: Sankoh, Asil (Denizlispor), Dorukhan (Eskişehir)

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