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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor sahasında Giresunspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor sahasında Giresunspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ani gelişen Giresunspor atağında topla buluşan Volkan'ın sert şutunu kaleci Muyters son anda kornere çeldi.

5. dakikada Mustafa Sevgi'nin pasında topla buluşan Göksu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına giren Kone'nin aşırtma vuruşu kaleciye çarparak direğin üstünden kornere gitti.

34. dakikada Mustafa Sevgi'nin sol kanattan yaptığı ortada Göksu'nun kafa vuruşu direğin sağından auta çıktı.

61. dakikada defanstan gelen topla içeri süzülen Murat Gürbüzerol'un şutunu kaleci Eser kornere çeldi.

77. dakikada Lumu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin şutu üstten auta çıktı.

80. dakikada Vedat'ın pasında topla buluşan Gökay'ın şutunu kaleci Eser parmaklarının ucuyla çeldi.

90+2. dakikada Vedat'ın kullandığı serbest vuruşta Fatih'in kafası kaleciden sekti. Dönen topu Gökay filelere yolladı. 1-0

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Asım Öz xx, Serkan Çimen xx

Samsunspor: Muyters xx, Murat Gürbüzerol xx, Göksu Türkdoğan xx, Ercan Yazıcı x (Fatih dk. 46 xx), Mustafa Sevgi xx, Hasan Kılıç xx, Caner Koca x (Gökay dk. 60 xxx), Abdülkerim Bardakçı xx, Kone xx, Erkam Reşmen xx, Lumu xx (Vedat dk. 79 x)

Yedekler: Bekir, Halil İbrahim, Canberk, Kevin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Giresunspor: Eser xx, Cihan Can xx, Volkan Okumak x (Dilaver dk. 67 x), Solomon x (Igors dk. 89 ?), Berkan Yıldırım xx, Recep Aydın xx, Özgürcan Özcan x (Isaac dk. 74 x), Sandro xx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz xx, Husamettin Tut xx,

Yedekler: Anıl, Jones, Çağlar, Rızvan

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Goller: (dk. 90+2) Gökay (Samsunspor)

Sarı kartlar: Gökay (Samsunspor), Cihan Can, Hüsamettin, Özgür (Giresunspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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