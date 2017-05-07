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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 0-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 0-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

19. dakikada Boluspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine Akabueze'nin açtığı ortaya yükselen Poepon'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

21. dakikada Şanlıurfaspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Poepon'un sert şutu kaleci Sinan'dan döndü.

36. dakikada Şanlıurfaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ceza sahası içine çıkardığı topla buluşan Banahene'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

57. dakikada Boluspor'un sol kanattan Santos'la kullandığı duran topta defanstan seken topla buluşan Albdulkadir'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada sol kanattan Guido'nun ortasına yükselen Sinan'ın kafa şutu kalecide kaldı.

78. dakikada Şanlıurfaspor'dan Hüseyin Kala'nın sağ kanattan açtığı ortaya yükselen Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. 0-2

88. dakikada Anco Jansen'in ceza sahası içinden şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Boluspor: Melih Ağa x, Furkan Şeker xx (Abdulkadir Özdemir dk. 29 xx), Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Sinan Yılmazer dk. 74 xx), Kadir Bekmezci xx (Anco Jansen dk. 46 xx), Santos xx, Akabueze xx, Guido xx, Poepon xx

Yedekler: Sabri Can, Renato Arapi, Hakan Arslan, Burak Asan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, İzzet Yıldırım xx, Caner Cavlun xx, Cemil Adıcan xx, Bakary Soro xx (Şaban Özel dk. 85 x), Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx (Oktay Delibalta dk. 72 xx), Atieemwen xx, Hüseyin Kala xx, Abdulaziz Solmaz xxx, Banahene xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 x)

Yedekler: Fatih Kaldan, Andrei Marc, Mertcan Çam, Fevzi Özkan

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Goller: Banahene (dk. 36), Abdulaziz Solmaz (dk. 78) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Abdulkadir Özdemir, Ramazan (Boluspor), Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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