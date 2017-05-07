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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Mehmet Erdem'in ceza sahasına ortasında Erdal Güneş'in şutunda top dışarı çıktı

21. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Stackhowiak ile birlikte yükselen Samet topa vuramadı. Kaleci topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

53. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına ortasında Uche Kalu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada korner atışında topla buluşan Erol'un ortasında Bulut kafayla topu filelere yolladı. 1-1

77. dakikada Muhammet Reis'in ortasında topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1

Stat: Kalyon Arena

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, İsmail Şencan xx, Oğuz Terzi xx

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Akakpo xx, Erdal Güneş xx (İbrahima dk. 71 xx), Ahmet Kesim xx, Murat Ceylan xx (Rıza dk. 88 ?), Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Ramazan Civelek xx, Uche Kalu xx (Cumali dk. 82 x)

Yedekler: Necati Yılmaz, Erhan Kartal, Sanchez, Özgür

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x (Ömer Can dk. 62 xx), Salifu xx (Beleck dk. 62 xx), Erol xx, Bulut x, İbrahim xxx, Samet xx, Serdar x (Abdullah dk 74 x), Otoo xx, Mücahit xx

Yedekler: Metin, Bahadır, Ömer Tunç, Tarık

Teknik Direktör: Erkaz Sözeri

Goller: Uche Kalu (dk. 53), Gökhan Alsan (dk.77) (Büyükşehir Gaziantepspor), Bulut (dk. 67) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kalu, Ahmet Kesim, Stackhowiak (Büyükşehir Gaziantepspor), Ömer Can (Ümraniyespor)

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