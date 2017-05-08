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TFF 1. Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Manisaspor ile karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 Manisaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Balıkesirspor atağında İshak Çakmak'ın çektiği şut yandan auta gitti.

16. dakikada Manisaspor'dan Ufuk'un ceza sahası içinden attığı şutu, kaleci Vukovic kurtardı.

35. dakikada Perovic topu ağlarla buluşturarak Manisaspor'u öne geçirdi. 1-0

50. dakikada Balıkesirspor atağında Doğa'nın vuruşu yandan auta gitti.

75. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahasında atılan tehlikeli pozisyon auta çıktı.

83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Balıkesirspor'dan Abdülkadir durumu beraberliğe getirdi. 1-1

85. dakikada korner atışına kafa vuruşuyla cevap veren Erman, Manisaspor'u öne geçirdi. 1-2

Stat: Balıkesir Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Eray Ataseven xx (Anıl dk. 67 x), Nizamettin xx (Emre dk. 80 ?), Cüneyt Köz xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Çağatay Vatan xxx, Foxi xx (Doğa dk. 46 x), İshak Çakmak xx, Abdülkadir Özgen xx

Yedekler: Asil Kaan, Mehmet Boztepe, Burak Çalık, İbrahim İçuz,

Teknik Direktör: Can Cangök

Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Fahri xx, Umut Gündoğan xx (Hüseyin Tok dk. 90 ?), Metin Yüksel x, Constantin Bakaki xx (Hakan Turan dk. 66 x), Erman Bulucu xx, Daniel Dimov xx, Perovic xx, Ufuk xx, Gökhan Sazdağı xx, Bahattin Köse xx (Emre dk. 88 ?)

Yedekler: Emrah Tuncel, Mertcan Caner, Ömer Buğdaycı, Alper Önal

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Perovic (dk. 35), Erman (dk. 85) (Manisaspor), Abdülkadir (dk. 83) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Glumac, Çağatay, Oğuzhan, Bülent (Balıkesirspor), Bahattin, Gökhan (Manisaspor)

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