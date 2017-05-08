  • BIST 93.833
  • Altın 141,365
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Tff 1. Lig

» »
Tff 1. Lig
12. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Azubuıke'nin ara pasında Eren kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı.

1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Azubuıke'nin ara pasında Eren kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde top yandan auta çıktı.

19. dakikada Adana Demirspor'da Mustafa'nın ortasında Pote yakın mesafeden dokunamadı ve top auta çıktı.

48. dakikada Adana Demirspor'da Pote'nin şutunda top Buğra'nın eline çarptığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote topu filelerle buluşturdu. 1-0

52. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan'ın ortasında Yiğitcan kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1

73. dakikada Adana Demirspor'da Fevzi Elmas ceza alanı içerisinde Augustine'yi düşürdü, hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Mustafa Savranlar xx

Adana Demirspor: Fevzi x, Göksu xx, Servan xx, Mehmet xx, Mustafa x (Waldison dk. 84 x), Pote xx, Gbric xx (Sercan dk. 69 x), Oğuzhan xx, Berkay x (Leroy dk. 79 x), Tiago xx, Alican xx

Yedekler: Emrullah, Tufan, Timuçin, Berat

Teknik Sorumlu: Tekin İncebaldır

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Sedat xx, Pereira xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 82 x), Eren xx, Azubuıke xx, Sadık x (Yiğitcan dk. 34 x), Dialiba xx (Augustine dk. 64 x), Murat Akça xx, Buğra xx

Yedekler: Hakan, Mehmet, Yiğitcan, Mba, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Pote (dk. 48 pen.) (Adana Demirspor), Yiğitcan (dk. 52), İrfan (dk. 73 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Caner, Buğra, Azubuıke, Augustine, Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor), Gbric, Servan, Alican (Adana Demirspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aziz Yıldırım’a 6 Ay Ceza08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:43
  • Spor Toto 2. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:28
  • Başkan Çavuşoğlu: "Konya’da Çok İyi Ağırlandık"08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:58
  • Bursaspor’da Deniz Yılmaz Ve Del Valle Kadro Dışı Bırakıldı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:48
  • Tff 1. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:18
  • Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz Ve Del Valle’nin Kadro Dışı Bırakıldığını Açıkladı.08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:18
  • Spor Toto 3. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:08
  • Spor Toto 3. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:03
  • Spor Toto 2. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:43
  • Spor Toto 2. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti