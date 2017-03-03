IHAAW190424-SPO/03-03-2017 - TFF 1. Lig 23. haftasında oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı, yoğun yağış sonrası saha zeminin bozulması ve elektrik kesintileri nedeni ile tatil edildi. 03.03.2017 19:04:24 TSI NNNN
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Tff 1. Lig 23. Haftasında Oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçı, Yoğun Yağış Sonrası Saha Zeminin Bozulması Ve Elektrik Kesintileri Nedeni İle Tatil Edildi.
IHAAW190424-SPO/03-03-2017 - TFF 1. Lig 23. haftasında oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı, yoğun yağış sonrası saha zeminin bozulması ve...
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Tff 1. Lig 23. Haftasında Oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçı, Yoğun Yağış Sonrası Saha Zeminin Bozulması Ve Elektrik Kesintileri Nedeni İle Tatil Edildi.IHAAW190424-SPO/03-03-2017 - TFF 1. Lig 23. haftasında oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı, yoğun yağış sonrası saha zeminin bozulması ve...
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