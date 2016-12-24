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Tff 1. Lig

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Tff 1. Lig
Samsunspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 31'e yükselten İzmir ekibi liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Hasan Kılıç'ın pasıyla buluşan Alperen'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği ani atakta topla buluşan Jahovic'in rakibini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

21. dakikada Zola'nın ara pasıyla buluşan Murat Gürbüzerol'un yerden düzgün vuruşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Hakan Barış'ın ara pasıyla buluşan Jahovic, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1

27. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan sekerek önüne düşen topun gelişine sert vuran Zola'nın şutu yandan az farkla auta çıktı.

32. dakikada Leo'nun pasıyla buluşan Halil Akbunar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-2

36. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu son anda çeldi.

56. dakikada Samsunspor atağında Hasan Kılıç'ın ceza sahası içerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx

Samsunspor: Furkan x, Fatih ? (Ercan dk. 11 xx), Ndiaye xx, Zola x, Murat Gürbüzerol xx, Canberk x, Halil İbrahim x, Burhan x (Berkay dk. 89 ?), Mustafa Sevgi x, Hasan Kılıç x, Alperen x (Mehmet Çakır dk. 59 x)

Yedekler: Bekir, Ramazan, Mete Han, Berkay, Erdi Dikmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Göztepe: Günay xx, Leo xxx, Hakan Barış xx, Doğa xx (Soner Dikmen dk. 57 xx), Fuchs xx, Jahovic xxx, Gosso xx, Halil Akbunar xx (Mehmet Erdem dk. 78 xx), Lokman xx, Gençer xx (Emre Can dk. 46 xx), Tayfur xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Mehmet Umur, Segbefia, George

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 21) (Samsunspor) Jahovic (dk. 23), Hali Akbunar (dk. 33) (Göztepe)

Sarı kartlar: Doğa, Gosso (Göztepe), Halil İbrahim, Ndiaye (Samsunspor)

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