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Tff 1. Lig

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Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Yılmaz x, Tevfik Özkoç x, Oktay Önge x

Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, Yiğit İsmail Gökoğlan x (Mamadou Fofana dk. 54 xx), Doğan Karakuş x (Feridun Kıroğlu dk. 52 xx), Brinner Souza x, Bilal Hallaçlar x , Marino Da Silva x (Atabey Çiçek dk. 80 ?) , Gökhan Yılmaz xx, Üstün Bilgi xx, Ömer Kandemir xx, Lukas Droppa xx, Sertaç Çam xx

Yedekler: Ali Türkan, David Deniz Kılıç, Feridun Kıroğlu, Kıvanç Karakaş, Mamadou Fofana, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Altınordu: Erce Kardeşler x, Uğur Arslan Kuru x, Yusuf Acer x, Sinan Osmanoğlu x, Serkan Göksu x, Erdoğan Yeşilyurt x, Arif Morkaya x, Abdulkadir Parmak xx (Beykan Şimşek dk. 61 x), Yusuf Abdioğlu x, Okan Derici x (Barış Alıcı dk. 85 ?), Hasan Kabze xx (Fatih Aktay dk. 88 ?)

Yedekler: Berke Özer, Fatih Aktay, Seydi Kayasoy, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Beykan Şimşek, Alican Özfesli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Hasan Kabze (dk. 17 ve 80 ), Abdülkadir Parmak (dk. 25) (Altınordu), Gökhan Yılmaz (dk. 65), Feridun Kıroğlu (dk. 75) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ömer Kandemir, Feridun Kıroğlu, Mamadou Fofana (Bandırmaspor), Abdülkadir Parmak, Serkan Göksu (Altınordu)

Kırmızı Kart: Brinner Souza (dk. 15) (Bandırmaspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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