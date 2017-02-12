  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tff 1. Lig

» »
Tff 1. Lig
4. dakikada kaleci Emrullah ile karşı karşıya kalan Mehmet Erdem'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada kaleci Emrullah ile karşı karşıya kalan Mehmet Erdem'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

14. dakikada Leroy'un sağ kanattan ortasında kaleciden dönen topa gelişine vuran Sercan Kaya topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Servan'ın sert ortasında ceza sahası içinde Pote'nin volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

48. dakikada Gökhan'ın yakın mesafesinden sert şutunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.

62. dakikada ceza sahası içinde kaleci Emrullah, Sanchez'i düşürünce hakem Çağatay Şahan penaltı noktasını gösterdi ve Emrullah'a direkt kırmızı kartını gösterdi. Muhammet Reis'in kullandığı penaltı atışında kaleci Zülküf topu kurtardı.

65. dakikada Muhammet Reis'in kaleyi yaklaşık 25 metreden sert şutunda top filelerle buluştu. 2-1

74. dakikada orta sahada topu kapan Leroy, uzak mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

84. dakikada Alican'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin sert şutunda top ağlara gitti. 4-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Adana Demirspor: Emrullah xx, Servan xx, Tufan xx, Pote xxx (Berat dk. 88 ?), Sercan xxx, Onur xx, Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Berkay xx (Alican dk. 68 xx), Tiago xxx (Zülküf dk. 61 xxx), Leroy xxx

Yedekler: Timuçin, Grbic, Hasan, Semih

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowak x, Rıza x, Murat x (Tevfik dk. 72 x), Gökhan x, Muhammet x, Mehmet xx, Wadji xx (Ramazan dk. 79 x), Erhan x, Özgür x (Ekigho dk. 46 x), Ahmet x, Sanchez x

Yedekler: Necati, Uğur, Akakpo, Cumali

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Sercan (dk. 14), Pote (dk. 42), Leroy (dk. 74) (Adana Demirspor), Muhammet (dk. 65) (Büyükşehir Gaziantepspor)

Kırmızı kartlar: Emrullah (dk. 57) (Adana Demirspor) Muhammet (dk. 80) (Büyükşehir Gaziantepspor)

Sarı kart: Sercan (Adana Demirspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 1. Lig12 Şubat 2017 Pazar 19:58
  • Petkim Seriye Yalova’da Devam Etti12 Şubat 2017 Pazar 19:23
  • Spor Toto Süper Lig12 Şubat 2017 Pazar 19:03
  • Bakan Ağbal’dan Maç Yorumu12 Şubat 2017 Pazar 19:03
  • Kocaman: “Rakibimizin Eksik Kalmasını Değerlendiremedik"12 Şubat 2017 Pazar 18:48
  • Çalımbay: "Öyle Ucuz Penaltı Verilmemesi Gerekiyor"12 Şubat 2017 Pazar 18:43
  • Amatör Ligde Saha Karıştı12 Şubat 2017 Pazar 18:38
  • Umut Bulut, Tt Arena’da12 Şubat 2017 Pazar 18:38
  • Tff 1. Lig12 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Spor Toto Süper Lig12 Şubat 2017 Pazar 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti