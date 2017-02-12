Tff 1. Lig

1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada kaleci Emrullah ile karşı karşıya kalan Mehmet Erdem'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
14. dakikada Leroy'un sağ kanattan ortasında kaleciden dönen topa gelişine vuran Sercan Kaya topu ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Servan'ın sert ortasında ceza sahası içinde Pote'nin volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
48. dakikada Gökhan'ın yakın mesafesinden sert şutunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.
62. dakikada ceza sahası içinde kaleci Emrullah, Sanchez'i düşürünce hakem Çağatay Şahan penaltı noktasını gösterdi ve Emrullah'a direkt kırmızı kartını gösterdi. Muhammet Reis'in kullandığı penaltı atışında kaleci Zülküf topu kurtardı.
65. dakikada Muhammet Reis'in kaleyi yaklaşık 25 metreden sert şutunda top filelerle buluştu. 2-1
74. dakikada orta sahada topu kapan Leroy, uzak mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
84. dakikada Alican'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin sert şutunda top ağlara gitti. 4-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Adana Demirspor: Emrullah xx, Servan xx, Tufan xx, Pote xxx (Berat dk. 88 ?), Sercan xxx, Onur xx, Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Berkay xx (Alican dk. 68 xx), Tiago xxx (Zülküf dk. 61 xxx), Leroy xxx
Yedekler: Timuçin, Grbic, Hasan, Semih
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowak x, Rıza x, Murat x (Tevfik dk. 72 x), Gökhan x, Muhammet x, Mehmet xx, Wadji xx (Ramazan dk. 79 x), Erhan x, Özgür x (Ekigho dk. 46 x), Ahmet x, Sanchez x
Yedekler: Necati, Uğur, Akakpo, Cumali
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Sercan (dk. 14), Pote (dk. 42), Leroy (dk. 74) (Adana Demirspor), Muhammet (dk. 65) (Büyükşehir Gaziantepspor)
Kırmızı kartlar: Emrullah (dk. 57) (Adana Demirspor) Muhammet (dk. 80) (Büyükşehir Gaziantepspor)
Sarı kart: Sercan (Adana Demirspor)
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