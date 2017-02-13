  • BIST 88.578
  • Altın 144,493
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Tff 1. Lig

» »
Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adis'in vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Sandro rakiplerini sırayla geçtikten sonra ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Adis'in kullandığı penaltıyı kaleci Atilla çıkardı.

45. dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

54. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adis'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

55. dakikada Mehmet'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

73. dakikada Halil'in ortasında Adis Jahovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselen Abdulkadir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Bornova

Hakemler: Süleyman Abay xx, Bahtiyar Birinci xx, Soner Maraş xx

Göztepe: Günay xx, Fuchs xx (Soner dk. 87 ?), Lokman xx, Emre Can xx, Canberk xx, Gosso xx, Halil xxx (Murat dk. 76 x), Sandro xxx, Segbefia x (Hakan dk. 60 xx), Tayfur xx, Jahovic xxx

Yedekler: Göktuğ, Emre Aygün, Sinan, Umut

Teknik Direktör: Okan Buruk

Balıkesirspor: Atilla xx, Okan xx, Bülent xxx, Glumac xx, Oğuzhan xx (Cüneyt d90+4 ?), Eray xx, İshak xx, Nizamettin xxx, Mehmet x (Abdulkadir dk. 77 xx), Burak xx, Bekamenga xx

Yedekler: Vukovic, Doğa, İbrahim, Kethevoama, Çağatay

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Adis Jahovic (k. 73) (Göztepe), Abdulkadir (dk. 90) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: İshak, Bekamenga, Okan (Balıkesirspor), Emre Can, Gosso, Tayfur (Göztepe)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buz Hokeyinde İlk Maç Rusya’nın13 Şubat 2017 Pazartesi 18:03
  • Türkiye’nin Curlingdeki İlk Zaferi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş İl Birinciliği Bafra’da Yapıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Eskişehirspor’da Şifo Mehmet Sesleri13 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Milli Sporcu Başar Oktar İzleyenleri Büyüledi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Eskişehirspor’da Alpay Özalan İle Yollar Resmen Ayrıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Kayaklı Koşuda İlk Gün13 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • Evkur Yeni Malatyaspor’un Golcüsü Diabang Dialiba Golle Döndü13 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Antalyaspor, Konyaspor’dan Özür Ve Saldırıyı Yapanların Tespitini Bekliyor13 Şubat 2017 Pazartesi 16:24
  • Şampiyon Güreşçi Başarıya Doymuyor13 Şubat 2017 Pazartesi 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti