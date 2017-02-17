  • BIST 88.830
  • Altın 144,811
  • Dolar 3,6346
  • Euro 3,8616
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Tff 1. Lig

» »
Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor’da Esnaf Ziyareti17 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Galatasaray Kafilesi Rize’ye Hareket Etti17 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepspor Forması Dağıtacak17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Gaziantepspor, Başakşehirspor Maçı Hazırlarını Tamamladı17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • 2011 Unıversıad’ı Tribünden İzledi, 2017’de Madalya Kazandı17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Konyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor17 Şubat 2017 Cuma 16:33
  • Adanaspor’da Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor17 Şubat 2017 Cuma 16:23
  • Evkur Yeni Malatyaspor Program Değişikliğinden Memnun Değil17 Şubat 2017 Cuma 16:13
  • Nesine.com Eskişehir Basket, Türk Telekom’u Konuk Edecek17 Şubat 2017 Cuma 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti