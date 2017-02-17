TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
- BIST 88.830
- Altın 144,811
- Dolar 3,6346
- Euro 3,8616
- Samsun 4 °C
- İstanbul 6 °C
- Ankara 4 °C
- İzmir 9 °C
- Ordu 2 °C
- Sinop 3 °C
- Giresun 3 °C
- Amasya 0 °C
- Rize 1 °C
- Trabzon 3 °C
- Büyükşehir Gaziantepspor, Kara Kartal’ı Konuk Edecek
- İp Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
- Gözaltındaki 18 Eski Öğretmenden 8’i Tutuklandı
- Antalya’da Fetö’den 2 Tutuklama
- Gaziosmanpaşa’dan Halep’e Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı
- Huylu huyundan vazgeçmiyor
- Elazığ’dan Kısa Kısa
- Tff 1. Lig
- Bakan Faruk Özlü İhlas Holding’i Ziyaret Etti
- Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında Bugün Gözaltına Alınan Hdp Milletvekili Ferhat Encü, Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.
- Öğrenci Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
- Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı
- Mustafa Şentop: "Bu Sistem Türkiye’yi Bütünüyle Daha İleriye Götürecek"
- Evden Hırsızlık Olayına Karışan 2 Kişi Yakalandı
- Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı
Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükşehir Gaziantepspor, Kara Kartal’ı Konuk EdecekTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor, hafta sonunda lider...
Tff 1. LigTFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Eyof 2017’de Türkiye Üçüncü Madalyasını Curlingde KazandıAvrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling final müsabakaları bugün yapıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor Hedef İçin KenetlendiTFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, pazartesi günü oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
“Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası” Samsun’da BaşladıTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) 2017 yılı planlı faaliyet programında yer alan "Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası"...
- Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı
- Bakan Soylu İzmir’de Referandum İçin Güvenlik Toplantısı Yapıyor
- Mpt-76 İmalat Sözleşmesi İmzalandı
- Bakan Tüfenkci’nin Eşi Esra Tüfenkci:
- Geleneksel ’Atatürk Ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ Başlıyor
- Çanakkale’de ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ Anlatıldı
- Altınköy’de At Manejine Son Rötuşlar
- Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli
- Fenerbahçe Aşkını Mezar Taşına Ve Kefenine İşledi
- Aktaş Doğubeyazıt’a Gidiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta
- Bakan Yardımcısı Öztürk Hakkari’de
- Yuva Bozulmasın Diye 6 Aydır Kepenk Kapatmıyor
- Teski’den Çerkezköy İlçesindeki ’Koku’ İçin Suç Duyurusu
- Başkan Demircan, Taksim’e Yapılacak Caminin İsmiyle İlgili Konuştu
- Aliağa’da Kuduz Paniği
- Edirne’ye 11 Tesis, 24 Milyon Tl’lik Yatırım Kazandırılıyor
- Bakan Arslan’dan İzmir Müjdeleri
- Şehitler Anısına 4 Metrelik ’Çift Başlı Kartal’ Anıtı
- Taksim Camiinin Temeli Atıldı
1/20
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.