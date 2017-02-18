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Tff 1. Lig

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

54. dakikada Manisaspor atağında ceza sahası içerisinde Bahattin'in kaleci Eser'in üzerinden aşırttığı topu çizgi üzerinde Giresunspor savunması önledi.

59. dakikada Bahattin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

81. dakikada Giresunspor'da Lopes, pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

90+2. dakikada Manisaspor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önüne alan Isaac'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kamil Çetin xx, Murat Ergin Gözütok xx

Manisaspor: İsmail xx, Mikic x, Dimov x, Erman xx, Ufuk x, Metin x, Sebaihi x (Ozan dk. 56 x), Umut x (Savaş dk. 86 ?), Gökhan xx, Perovic x (Mertan Caner dk. 71 x) Bahattin xxx,

Yedekler: Emrah, Fahri, Ümit Yasin, Emre

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Giresunspor: Eser xx, Hüsamettin xx, Özgür xxx, Onur xx, Berkan xx, Nascimento xx, Dimitriadis xxx, Solomon Abwo xx, Dilaver x (Lopes dk. 56 x), Recep xxx (Isaac dk. 73 xx), Özgür Can xxx (Rızvan dk. 84 xx)

Yedekler: Anıl, Cihan, Çağrı, Rızvan, Erol Can

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Recep (dk. 21), Özgür Can (dk. 29 pen.) (Giresunspor), Bahattin (dk. 35) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Metin, Dimov, Sebaihi, Gökhan (Manisaspor), Dimitriadis (Giresunspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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