TFF 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada rakip ceza sahası içinde Kadir'in verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Yusuf Emre'nin havadan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon'un vuruşunu Burak kurtardı.
88. dakikada Ümraniyespor ceza sahası içinde topla buluşan Poepon'un sert şutunu kaleci çıkardı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Soner Maraş xx, Oğuz Terzi xx
Boluspor: Soner Şahin xx, Hakan Arslan xx, Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Fatih Turan xx, Abdulkadir Özdemir xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Akabueze dk.79 x), Kadir Bekmezci xx (Özgür İleri dk. 60 xx), Guido Koçer xx (Andre Santos dk. 66 x), Anco Jansen xx, Rydell Poepon xxxx
Ümraniyespor: Burak Öğür x, Timur Temeltaş xx, Serdar Özbayraktar xx (Mustafa Çakır dk. 82 x), Bulut Kaya xx (Abdullah Halman dk. 46 xx), İbrahim Akdağ xx, Seyfettin Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Osumanu Otoo xx, Leo Steve xx, Merthan Açıl xx (Mücahit Albayrak dk. 65 xx), Erol Yükseker xx
Goller: Rydell Poepon (dk. 6) (Boluspor)
Sarı kart: Ramazan Sal, Abdulkadir Özdemir, Anco Jansen, Guido Koçer, Soner Şahin, (Boluspor), Merthan Açıl (Ümraniyespor)
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