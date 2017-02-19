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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Elazığspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'la 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Elazığspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'la 0-0 berabere kaldı.

Eskişehirspor'un Teknik Direktörlük görevine getirilen Mustafa Denizli ise karşılaşmayı basın tribününden izledi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kehinde'nin vuruşunda kaleciden dönen topa Cajic gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tom ceza sahası içerisine ortasını yaptı Kehinde'nin vuruşunda meşin yuvarlak az bir farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan gelen Tom'un ceza sahası içerisinde gönderdiği meşin yuvarlağa Diarra vurdu. Kaleci topu güçlükle çelerek mutlak bir golü engelledi.

32. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Kehinde pasını Murat'a verdi. Murat'ın şutunda kaleci topa sahip olarak mutlak bir golün önüne geçti.

33. dakikada Eskişehirspor atağında Osman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'da kaldı.

47. dakikada Tom, sağ kanattan topu ceza sahası içerisinde gönderdi. Topla buluşan Kehinde'nin vuruşunda mutlak bir gol yandan az bir farkla auta çıktı.

60. dakikada Eskişehirspor'da Akaminko sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Ramazan Övünç girdi.

65. dakikada sol kanattan gelen Kehinde'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Diarra'nın vuruşunda defansın zamanında müdahalesiyle Eskişehirspor adına tehlike uzaklaştırıldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Elazığspor: Serdar Kulbilge xx, Mehmet Yiğit xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Hakan Bilgiç xx, Murat Kalkan xx, Çağrı Ortakaya xx (Timur Bayram dk. 82 x), Traore xx, Cajic xx, Tom xx, Kehinde xx, Diarra x (Youseff dk. 65 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Eskişehirspor: Boffın xx, Osman Tarık Çamdal xx, Hakan Çinemre xx, Akaminko x (Ramazan dk. 60 x), Uğur İnceman xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Ofeodu xx, Hürriyet Güçer xx, Aykut Akgün xx (Bilal Aziz dk. 46 x), Erkan Zengin xx (Hasan Hüseyin dk. 90 ?), Bruno Mezanga xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Asxel Meye, Semih Şentürk

Teknik Sorumlu: Burhaneddin Beadini

Sarı kartlar: Hakan Bilgiç, Çağrı Ortakaya, Traore (Elazığspor), Erkan Zengin, Kamil Ahmet (Eskişehirspor)

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