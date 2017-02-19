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Tff 1. Lig

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Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Bandırmaspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısı...

TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Bandırmaspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısı 3-0 Balıkesirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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