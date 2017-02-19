TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Bandırmaspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısı 3-0 Balıkesirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
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Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Bandırmaspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısı...
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