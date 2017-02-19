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Tff 1. Lig

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Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşandı. Balıkesirspor kendi sahasında ezeli rakibi Bandırmaspor'u tarihi fark ile 5-0 yendi.

TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşandı. Balıkesirspor kendi sahasında ezeli rakibi Bandırmaspor'u tarihi fark ile 5-0 yendi.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada sağdan aldığı pasla ceza alanına giren Yiğit Ali topu sert şutla direk dibine gönderdi. Atilla topu son anda kornere çeldi.

19. dakikada Bülent'in uzun pasında Burak kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Bandırma kalesine çekilen şutu Kaleci Okan uzaklaştırmadı, pozisyonu takip eden Bekamnega farkı ikiye çıkardı. 2-0

36. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-0

70. dakikada sol kanattan açılan ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Bekamenga topu ağlarla buluşturdu. 4-0

85. dakikada Burak Çalık'ın pasında Foxi topu ağlarla buluşturdu. 5-0

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Balıkesirspor: Atilla xx, Oğuzhan xx, Eray xx, Mehmet xx (Doğa dk. 85 x), Nizamettin xx (Foxi dk. 78 xx), Bekamenga xxx (Çağatay dk. 83 x), Cüneyt xx, Burak xxx, Glumac xx, Bülent xx, Abdulkadir xx

Yedekler: Vukovic, Şaban, İbrahim, Akçan

Teknik Direktör: Can Cangök

Bandırmaspor: Okan x, Yiğit Ali xx, Gökhan x, Bilal xx, Fehmi Emre xx, Feridun x (Doğan dk. 46 x), Gökhan Yılmaz x, Kıvanç xx (Marino dk. 72 x), Üstün x (Atabey dk. 60 x), Ömer xx, Lukas x

Yedekler: Ali, David, Sertaç, Bahri

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Goller: Burak (dk. 19 ve 36), Bekamenga (dk. 25 ve 70), Foxi (dk. 85) (Balıkesirspor)

Tff 1. Lig

Tff 1. Lig

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