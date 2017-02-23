Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Giresunspor'dan 3 puanı alarak dönmeyi planladıklarını söyledi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Giresunspor'dan 3 puanı alarak dönmeyi planladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında cuma günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Elazığspor, son antrenmanı tamamladı. Giresun'a giden bordo-beyazlı ekip de hedefin 3 puan olduğu bildirildi. Elazığspor'da bu hafta Traore sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Giresun'a galibiyet için gittiklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Takımımızın motivasyonu üst seviyede. Geçen hafta iyi oynamamıza karşın golü bulamamıştık. Bu hafta inşallah bu şanssızlığı kırıp, Giresun'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerinin altını çizen Bektaş, "Çünkü Elazığspor kadro kalitesiyle bulunduğu yeri hiç hak etmiyor. Giresun'da güzel bir hava var. İnşallah bizlerde maçta gereğini yaparız ve galibiyetle Elazığ'a döneriz" diye konuştu.

Giresunspor ile Elazığspor'u karşı karşıya getirecek olan karşılaşma Cuma günü saat 18.00'de Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.