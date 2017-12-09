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Tff 1. Lig: Adanaspor: 0 - Elazığspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

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Tff 1. Lig: Adanaspor: 0 - Elazığspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Elazığspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Elazığspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

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