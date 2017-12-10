Tff 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 3 - Çaykur Rizespor: 2

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Ergin Gözütok xx
Akın Çorap Girsunspor: Anıl Atağ xx, Caner Arıcı xx (Berkan dk. 85 ?), Aykut Demir xx, Panajotis Dimitriadis xx, Junior Dale xx, Diabang xx, Jones Da Silva Lopes xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Sinan Özkan xx (Özgür dk. 90 ?), Nascimento xx, Çağlar Birinci xx, Canberk Dilaver xx
Yedekler: Fevzi Elmas, Mehmet Akyüz, Mertcan Aktaş, Onur Demir, Fatih Atik, Mert Örnek, Hüsamettin Tut
Teknik Direktörü: Metin Diyadin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Kweuke xx (Ozan Papaker dk. 79 xx), Recep Niyaz xx (Oğulcan dk. 58 xx), Saadane xx, Samudio xx (Edomwonyi dk. 67 xx), Süleyman Koç xx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx
Yedekler: Cihan, Muhammet Alperen, Ozan, Oğulcan, Sinan, Edomwonyı, Furkan, Özgür, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Goller: Sinan Özkan (dk.32 ve 66), Diabang (dk. 35) (Akın Çorap Giresunspor), Ozan Papaker (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Anıl (Akın Çorap Giresunspor)
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