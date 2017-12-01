Tff 1. Lig: Altınordu: 0 - Gazişehir Gaziantep: 2

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada ceza alanında yaşanan karambolün ardından Valle Rodriguez'in vuruşunda kaleci Berke Özer topu kurtardı.
7. dakikada sağ kanattan bindiren Mehmet Erdem Uğurlu'nun ceza sahası içinde gönderdiği topa Uğur Arslan Kuru ters vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-1
17. dakikada Musa Caner Aktaş'ın sağ kanattan ortasında Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top kaleci Mieczyslav Stackhowiak'ta kaldı.
19. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun sağ kanattan ortasında Valle Rodriguez'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
25. dakikada Gazişehir Gaziantep ceza sahasında yaşanan karambolde Kerim Avcı'nın yayın üzerinden yerden sert vuruşunda top defanstan döndü.
25. dakikada Gökhan Alsan'ın ara pasında Webo'dan önce kalesini terk eden Berke Özer topu uzaklaştırarak mutlak pozisyonu önledi.
29. dakikada kontra atağa kalkan konuk ekipte sahasında topu alan Valle Rodriguez ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan sert vuruşunda Berke Özer topu kornere çeldi.
34. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahasına indirdiği topu kontrol eden Mirkan Aydın'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı'nın ara pasına ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Mieczyslav Stackhowiak ayaklarıyla çeldi.
45+2. dakikada Kerim Avcı'nın sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşu kaleci Mieczyslav Stackhowiak'ta kaldı.
54. dakikada Muhammet Reis ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Berke Özer elinden kaçırdı. Önünde kalan topa yetişemeyen Webo'dan önce kaleci Berke meşin yuvarlağa sahip oldu.
55. dakikada Deniz Vural 30 metreden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlağı Mieczyslav Stackhowiak kornere çeldi.
58. dakikada Himmet Ertürk sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Valle Rodrigues düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
69. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın ortasında topa ters vuran Ahmet Kesim'in ters vuruşunu kaleci Mieczyslav Stackhowiak çizgiden çıkardı.
Stat: Bornova
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Ayaz xx, Mehmet Ali Akkor xx
Altınordu: Berke Özer x, Uğur Arslan Kuru x, Yusuf Acer xx, Seydi Kayasoy xx, Serkan Göksu xx, Erdoğan Yeşilyurt x (Fatih Aktay dk. 74 xx), Kerim Avcı xx, Deniz Vural x (Barış Alıcı dk. 60 xx), Caner Aktaş xx, Murat Uçar xx, Mirkan Aydın xx (Enis Durak dk. 87 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Ozan Can Oruç, Yusuf Arslan, Recep Yemişci, Berk Erel, Rıdvan Özdemir, Onur Demir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gazişehir Gaziantep: Adam Stachowiak xxx, Ahmet Kesim xx, Özgür Özkaya xx (Okan Derici dk. 88 ?), Sinan Osmanoğlu xx, Murat Ceylan xx, Muhammet Reis xxx, Gökhan Alsan xx (Samican Keskin dk. 80 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Himmet Ertürk xx, Pierre Webo xx, Yonathan del Valle xx (Ermin Zec dk. 65 xx)
Yedekler: Necati Yılmaz, Ali Aytemur, Cihat Çelik, Selahattin Öztürk, Nathan Kabasele, Özgür Can Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Uğur Arslan Kuru (dk. 8 k.k.), Yonathan del Valle (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Himmet Öztürk, Samican Keskin (Gazişehir Gaziantep), Serkan Göksu, Deniz Vural, Murat Uçar (Altınordu)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.