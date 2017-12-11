  • BIST 109.156
  • Altın 153,061
  • Dolar 3,8203
  • Euro 4,5092
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Tff 1. Lig: Eskişehirspor: 7 - Gaziantepspor: 0

» »
Tff 1. Lig: Eskişehirspor: 7 - Gaziantepspor: 0
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor arasındaki mücadele ev sahibinin 7-0'lık üstünlüğü tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor arasındaki mücadele ev sahibinin 7-0'lık üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında Gökhan'ın ortasına kale çizgisi önünde vuran Yusuf'un şutu farklı bir şekilde üstten dışarı gitti.

20. dakikada hızlı çıkan Eskişehirspor'da Ofoedu kaleci Selçuk'un müdahalesi ile yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, hareketsiz kalan kaleci Selçuk'un solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ofoedu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada güzel çalımlarla orta sahadan topu süren Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası girişinde Ofoedu ile duvar pasının ardından yaptığı vuruş zayıf kaldı.

43. dakikada Hasan Hüseyin'in pasını iyi değerlendiren Ofoedu, ceza sahasına sağ çaprazdan girerek kaleci Selçuk'un sağından topu ağlara gönderdi. 3-0

69. dakikada sol kanatta ilerleyen Ofoedu yerden ceza sahası içerisindeki Fıratcan Üzüm'ü gördü. Genç oyuncu bu fırsatı kaçırmayarak müsait pozisyonda golünü attı. 4-0

74. dakikada Hasan Hüseyin'in kafa pasını alarak ceza sahasına giren Ofoedu, iki defans oyuncusunu çalımlayarak hat-trick yaptı. 5-0

76. dakikada Hasan Hüseyin'in ara pasına hareketlenen Fıratcan, düzgün bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. 6-0

79. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Hüseyin, topu direkt kaleye göndererek ağları sarstı. 7-0

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Ali Akkor xx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Bilal Aziz Özer xx (Andaç Güleryüz dk. 62 xx), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx, Francis Ofoedu xxx (Furgan Polat dk. 82 x), Hürriyet Gücer xx, Jerry Akaminko xx, Semih Güler xx, Bruno Mezenga xx (Fıratcan Üzüm dk. 65 x)

Yedekler: Gökhan Siverek, Bedirhan Altunbaş, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Serdar Yazıcı, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gaziantepspor: Selçuk Özcan x, Şenol Can x, Elyasa Süme x (Emirhan Özyaşar dk. 33 xx), Zeki Sinanoğlu x, Hasan Genç x, İlker Günaslan xx (Hüseyin Polat dk. 79 x), Oktay Aydın x, Müslüm Talşik xx, Ahmet Özdemir x (Halil Keser dk. 60 x), Gökhan Çamur xx, Yusuf Erdem xx

Yedekler: Adnan Karabulut, Deniz Solmaz, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Goller: Erkan Zengin (dk. 21 pen.), Francis Ofoedu (dk. 28, 43 ve 74), Fıratcan Üzüm (dk. 69 ve 76) Hasan Hüseyin Acar (dk. 79) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Francis Ofoedu, Jerry Akaminko (Eskişehirspor), İlker Günaslan (Gaziantepspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jorquera Şili’de Ameliyat Olacak11 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  • Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvası Şampiyonu Göztepe11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
  • Üniversitelerarası Voleybol Müsabakalarında 4 Takım 1. Lige Yükseldi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
  • Bektaş: "Mersin Oryantiringde Örnek Bir İlimiz"11 Aralık 2017 Pazartesi 16:18
  • Güneş: "Temennimiz Sporcularımızın Bayrağımızı Uluslararası Arena Da Göndere Çektirmeleridir"11 Aralık 2017 Pazartesi 16:03
  • Östersunds’tan Arsenal’a Gönderme11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Galatasaray Yıldızlarını Sivas’a Götürmedi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Malatya Bayanlarspor’da Adıyaman Galibiyetinin Sevinci Sürüyor11 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • E.yeni Malatyaspor’da Tek Gündem Hakem Kararları11 Aralık 2017 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti