Tff 1. Lig: Eskişehirspor: 7 - Gaziantepspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantepspor arasındaki mücadele ev sahibinin 7-0'lık üstünlüğü tamamlandı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada ani gelişen Gaziantepspor atağında Gökhan'ın ortasına kale çizgisi önünde vuran Yusuf'un şutu farklı bir şekilde üstten dışarı gitti.
20. dakikada hızlı çıkan Eskişehirspor'da Ofoedu kaleci Selçuk'un müdahalesi ile yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, hareketsiz kalan kaleci Selçuk'un solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
28. dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ofoedu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
36. dakikada güzel çalımlarla orta sahadan topu süren Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası girişinde Ofoedu ile duvar pasının ardından yaptığı vuruş zayıf kaldı.
43. dakikada Hasan Hüseyin'in pasını iyi değerlendiren Ofoedu, ceza sahasına sağ çaprazdan girerek kaleci Selçuk'un sağından topu ağlara gönderdi. 3-0
69. dakikada sol kanatta ilerleyen Ofoedu yerden ceza sahası içerisindeki Fıratcan Üzüm'ü gördü. Genç oyuncu bu fırsatı kaçırmayarak müsait pozisyonda golünü attı. 4-0
74. dakikada Hasan Hüseyin'in kafa pasını alarak ceza sahasına giren Ofoedu, iki defans oyuncusunu çalımlayarak hat-trick yaptı. 5-0
76. dakikada Hasan Hüseyin'in ara pasına hareketlenen Fıratcan, düzgün bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. 6-0
79. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Hüseyin, topu direkt kaleye göndererek ağları sarstı. 7-0
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Ali Akkor xx
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Bilal Aziz Özer xx (Andaç Güleryüz dk. 62 xx), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx, Francis Ofoedu xxx (Furgan Polat dk. 82 x), Hürriyet Gücer xx, Jerry Akaminko xx, Semih Güler xx, Bruno Mezenga xx (Fıratcan Üzüm dk. 65 x)
Yedekler: Gökhan Siverek, Bedirhan Altunbaş, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Serdar Yazıcı, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Gaziantepspor: Selçuk Özcan x, Şenol Can x, Elyasa Süme x (Emirhan Özyaşar dk. 33 xx), Zeki Sinanoğlu x, Hasan Genç x, İlker Günaslan xx (Hüseyin Polat dk. 79 x), Oktay Aydın x, Müslüm Talşik xx, Ahmet Özdemir x (Halil Keser dk. 60 x), Gökhan Çamur xx, Yusuf Erdem xx
Yedekler: Adnan Karabulut, Deniz Solmaz, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
Goller: Erkan Zengin (dk. 21 pen.), Francis Ofoedu (dk. 28, 43 ve 74), Fıratcan Üzüm (dk. 69 ve 76) Hasan Hüseyin Acar (dk. 79) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Francis Ofoedu, Jerry Akaminko (Eskişehirspor), İlker Günaslan (Gaziantepspor)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.