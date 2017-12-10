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Tff 1. Lig: G. Manisaspor: 1 - Altınordu: 2

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Tff 1. Lig: G. Manisaspor: 1 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Manisaspor atağında İsmail Haktan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bilal Sebaihi kullandı. Sebaihi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

21. dakikada ani gelişen Altınordu atağında ceza sahası içinde Barış Alıcı'nın düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mustafa Sevgi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

22. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Kerim Avcı, kaleci Göktuğ'un solundan meşin yuvarlığı kaleyle buluşturdu. 0-1

29. dakikada Altınordu atağında ceza sahası içinde Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Göktuğ uzanarak kurtardı.

34. dakikada Manisaspor atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vuran İsmail Haktan'ın şutu az farkla dışına çıktı.

38. dakikada G. Manisaspor'un atağında kazanılan serbest vuruşta İsmail Haktan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Bilal Sebaihi'nin ara pasına hareketlenen İsmail Haktan'ın ceza sahasının hemen dışından gerçekleştirdiği vuruşta top az farkla auta çıktı.

51. dakikada sol kanattan ani gelişen Manisaspor atağında ceza sahası içinden İsmail Haktan'ın ara pasına hareketlenen Perovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Manisaspor atağında Perovic'in ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Erce'de kaldı.

71. dakikada topu elle kontrol eden Musa Caner ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74. dakikada Altınordu atağında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Erdoğan'ın kafayla vurduğu topu kaleci Göktuğ kalenin üstünden kornere yumrukladı.

76. dakikada Manisaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa kafayla vuran Mirkan meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-2

90+4'te Manisaspor atağında Perovic'in sol çaprazdan kaleye sert şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Temel xx

Grandmedical Manisaspor: Göktuğ xx, Mikic xx, Sebaihi xx (Dk. 77 Bakaki x), Atiemwen xx, Abdülkadir Korkut xx, Kağan xx (Metin dk. 86 ?), Mustafa Sevgi x, İsmail Haktan xxx, Berkay xx (Asım dk. 80 ?), Hikmet xx, Perovic xxx

Yedekler: Emrullah, Hüseyin, Ümit Yasin, Alper, Zahid

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Altınordu: Erce xx, Uğur Arslan Kuru x, Yusuf Acer xx, Fatih Aktay xx (Mirkan dk. 70 xx), Kerim Avcı xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Seydi dk. 82 ?), Deniz Vural x, Barış xx (Mehmet Murat dk. 63 xx), Musa Caner x, Recep xx, Muhammed Rıdvan xx

Yedekler: Berke, Yusuf Yalçın, Berk Erel, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Kerim Avcı (dk. 22 Pen.) Mirkan (dk. 76) (Altınordu), Perovic (dk. 51) (G.Manisaspor)

Kırmızı Kartlar: Mustafa Sevgi (dk. 21) (G.Manisaspor), Musa Caner (dk. 71) (Altınordu)

Sarı kartlar: Deniz Vural, Recep, Fatih Aktay, Uğur Arslan, Mirkan (Altınordu), İsmail Haktan, Hikmet (G.Manisaspor)

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